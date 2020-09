Il Pisa alla 'Scala' del calcio: i nerazzurri sfidano l'Inter in amichevole

Il Pisa si mette il vestito di gala per calcare il pregiato prato della 'Scala' del calcio italiano. Sabato 19 settembre i nerazzurri saranno protagonisti di un'amichevole di lusso contro l'Inter di Antonio Conte. Si tratta di un altro grande obiettivo centrato dalla società di via Battisti, che nel giro di pochi giorni potrà sfoderare un tris d'assi di tutto rispetto nel panorama calcistico nazionale. Prima la cerimonia del sorteggio dei calendari del campionato cadetto in Piazza dei Miracoli, poi il triangolare con il Sassuolo di domenica 13 settembre, infine il test match in casa dell'Inter.

Il Pisa tornerà così nell'impianto di San Siro a distanza di 29 anni dall'ultima apparizione. Era il 23 gennaio 1991, si disputava il recupero della dodicesima giornata di Serie A e i nerazzurri di Luca Giannini e Mircea Lucescu persero di misura contro il Milan di Arrigo Sacchi. A decidere il match fu una rete di Daniele Massaro al 20' del primo tempo.