Il Pisa scende in campo: prima amichevole contro una selezione della Val Seriana

I nerazzurri sono pronti a scendere in campo: mercoledì 21 luglio gli uomini di Luca D'Angelo daranno vita alla prima amichevole stagionale. Sul campo del centro sportivo Marinoni di Rovetta, Gucher e compagni se la vedranno con una selezione della Val Seriana. Il fischio d'inizio è fissato per le 17.30 e tutti i tifosi potranno seguire in diretta il debutto dello Sporting Club.

Gli appassionati saliti in Lombardia si godranno la partita dagli spalti dell'impianto bergamasco: tutti quelli che gravitano nella zona di Pisa e dintorni, invece, potranno vivere la sfida in diretta grazie al canale ufficiale Twitch della società di via Battisti. Molto utilizzata nell'ambito dei videogame, questa piattaforma sta rapidamente crescendo nel numero di frequentatori e consumatori: nelle scorse settimane proprio attraverso questo canale il Pisa ha seguito passo dopo passo la vittoria del campionato virtuale di Serie B disputato su Pes 2021.

Domani pomeriggio D'Angelo potrà testare sul campo alcune delle idee sviluppate durante i primi giorni del ritiro, soffermandosi in particolare sulla disposizione tattica, uno dei punti chiave del progetto della stagione 2021-22. Sul tavolo ci sono due ipotesi: la conferma del 4-3-1-2, schema con il quale il Pisa ha disputato la maggioranza delle partite della passata annata; oppure il passaggio al 4-3-3, sperimentato nelle ultime uscite dello scorso campionato. In ogni caso si potrà vedere all'opera, per la prima volta, Nicolas tra i pali, al pari di Beruatto sulla corsia mancina della difesa ed Hermannsson al centro della retroguardia.

In mezzo al campo, nel ruolo di mezzala, metterà minuti nelle gambe Tourè. Capitan Gucher potrebbe essere l'altra mezzala in caso di 4-3-3, con la possibilità di giostrare anche da trequartista nell'ipotesi del 4-3-1-2. In attacco D'Angelo darà spazio a tutti gli elementi a disposizione, con particolare attenzione a Bruschi al centro dell'attacco e Piccinini sugli esterni.

Fonte foto: Ufficio Stampa Pisa Sporting Club