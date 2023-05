Ancora tricolore per Filippo Nannetti: il pilota pisano atteso al rally adriatico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Filippo Nannetti è pronto a calcare la pedana di partenza del Rally Adriatico, appuntamento che – nel fine settimana – punterà i riflettori sul Campionato Italiano Rally Terra e su Raceday Rally Terra, serie al suo appuntamento conclusivo. Il driver di Chianni è atteso al volante della Renault Clio Rally5, vettura condivisa con la copilota e compagna di vita Alessia Tasi e messa a disposizione da Scuderia Kappaerre. Per l’equipaggio, l’occasione di congedarsi dai fondi sterrati della provincia di Pesaro Urbino confermando con il consolidamento del podio di raggruppamento Raceday la bontà di una programmazione sportiva sviluppata anche sulle strade del campionato italiano. Un percorso, quello tricolore, avviato da Nannetti sulle prove speciali del Rally della Val d’Orcia, a marzo, impegno archiviato dal portacolori della Squadra Corse Città di Pisa con la vittoria di classe Rally5. Un primato concretizzato in condizioni limite, con l’instabilità meteo e la presenza di nebbia a rendere ulteriormente selettivo il confronto. Settanta, i chilometri cronometrati proposti dal Rally Adriatico, distribuiti su nove prove speciali. La partenza della gara è in programma nella serata di sabato, con le vetture che sfileranno sulla pedana di Fermignano per la cerimonia inaugurale per poi dirigersi verso il riordinamento notturno, ad Urbino, location dalla quale – l’indomani – ripartiranno per la giornata di gara “vera”, con arrivo previsto – sempre ad Urbino - dalle ore 17:30. Filippo Nannetti tiene a ringraziare i partner che hanno reso possibile la partecipazione al Rally Adriatico: BM Meccanica di Bartoli Fabio, Utp progettazioni e costruzioni industriali, Fimir Srl Meccanica e Automazione e Giacobbe Antonino srl impresa edile.