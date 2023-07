Grandi risultati hanno caratterizzato il week-end appena concluso dell’atletica leggera del Cus Pisa: Antonio Lothar Bezzon, di origine padovana della scuderia del Cherubino, si è laureato campione regionale 2023 di corsa in montagna, nella seconda edizione della 'Stra-Azzano', nella categoria 'promesse'. Bezzon, al secondo anno di Fisica alla Normale, si è messo alle spalle Matteo Rossi e Girma Castelli, entrambi del Gruppo Sportivo Orecchiella. Non solo Bezzon in Lucchesia però, visto che al secondo posto della categoria 'promesse', della ormai classica della montagna seravezzina, c’è un altro atleta del Cherubino: Lorenzo Noè, al terzo anno di Matematica.

Buoni risultati per gli atleti del Cus Pisa arrivano anche dal Challange di Modena, dove Lucia Crosta e Lorenzo Bellinvia, hanno stabilito i loro record personali nei 3.000 siepi, chiudendo rispettivamente in 11.20.65 ed in 9.06.36.

"Gli studenti del Cus sono stati molto bravi in lucchesia - afferma Ida Niccolini, responsabile del settore atletica del Cus Pisa - distinguendosi anche nel Campionato Toscano di corsa in montagna. Bezzon, padovano iscritto al secondo anno di Fisica alla Scuola Normale, ha vinto la gara assoluta e quella promesse e l’altro 'cussino' Lorenzo Noè, spezzino laureando in matematica, si è classificato trentesimo su 170 partecipanti e secondo nella classifica 'promesse'. E' un ottimo risultato per il nostro Cus. Dopo queste buone prove il prossimo appuntamento sarà a settembre, con i Campionati italiani di Corsa in Montagna. Dovremo prepararci bene, per ripetere la grande prestazione dello scorso week-end e sono sicura che i ragazzi, ancora una volta, non ci deluderanno".