Arcadia: biking life

BIKING-LIFE è il nuovo progetto sportivo Arcadia che è fratello gemello, per il suo approccio metodologico, di WALKING-LIFE ®. L'obiettivo è quello di portare a pedalare ed insegnare ad andare in bicicletta consapevolmente con incontri programmati con Professionisti del Settore. Oltre al patrocinio del Comune di Pisa vede la preziosa collaborazione con La Belle Equipe, e nasce da un’idea di Francesco Simone, Allenatore e Coach di Walking Life, coadiuvato da Alberto Di Sarli , che vede l’uso della Bike in modo consapevole e dinamico. BIKING LIFE è un progetto di “educazione alla bicicletta” in tutte le sue declinazioni ed ha l’obiettivo di condividere un nuovo approccio globale alla bicicletta come mezzo di trasporto, mezzo di esplorazione del territorio e strumento allenante attraverso 2 appuntamenti mensili in un crescendo di formazione collettiva teorica e pratica sul territorio. I percorsi proposti sono tutti di facile-media difficoltà; sono accessibili a tutti coloro che hanno già un’esperienza anche minima con l’uso della bicicletta, sia da città che mountain-bike o bici da corsa. I percorsi sono tutti nel territorio di Pisa città e zone limitrofe con esplorazione di molteplici ambienti naturali come mare, campagna, macchia mediterranea e lungofiume. La collaborazione con l’a.s.d. La Belle Equipe nasce grazie al ruolo che l’associazione gioca nel promuovere e sviluppare la pratica e la cultura del ciclismo a partire dall’identificare l’omonimo negozio nel centro storico di Pisa come punto di ritrovo ed assistenza per i ciclisti e dove poter proporre e partecipare in maniera organizzata alle iniziative. La collaborazione dunque funge da supporto per i soci e gli atleti che seguiranno gli appuntamenti di Biking Life per quanto riguarda il noleggio, l’assistenza tecnica e l’acquisto delle bici prevedendo una scontistica per la convenzione in essere.