Due pisani al Torneo Nazionale di LudoSport, la scherma con spada laser

Ci sono due pisani, un lucchese e un livornese fra gli atleti provenienti dalla Toscana che si sono guadagnati la convocazione per il Torneo Nazionale di LudoSport. Si tratta di una disciplina sportiva nata a Milano nel 2006. Oggi LudoSport, chiamata anche 'scherma con spada luminosa' o 'Light Saber Combat', è affiliata al Centro Sportivo Educativo Nazionale e può vantare numerosi praticanti sparsi in tutta Italia e nel mondo. Tra pochi giorni, sabato 1° giugno, i migliori 64 atleti italiani di LudoSport si ritroveranno per giocarsi il titolo di campione nazionale a Pavia e, come detto, ci sono anche quattro toscani, due titolari e due riserve, che proveranno a diventare il numero uno di LudoSport in Italia.

Chi è già sicuro di leggere il proprio nome dentro i gironi iniziali sono Lorenzo Brandi e Tancredi Tealdi. Brandi pratica LudoSport da ormai 6 anni e non è nuovo al palcoscenico del Torneo Nazionale. Già in alcune delle passate edizioni, infatti, era riuscito a strappare il pass attraverso il Torneo di Accademia, la prova di qualificazione al Torneo Nazionale. Pochi mesi fa, Brandi è stato promosso al grado di Accademico e non vede l'ora di entrare in arena per mettere a frutto tutto quello che ha imparato.

Lombardo di nascita, ma toscano di adozione, Tealdi è colui che ha portato LudoSport in Toscana, per la precisione a Pisa. Atleta dal 2016 e istruttore dal 2018, il suo stile di combattimento è spesso molto apprezzato dai giudici. Anche per lui il Torneo Nazionale 2024 sarà l'occasione per mettersi alla prova e cercare di migliorare il risultato di dodici mesi fa, quando venne sconfitto al primo turno della fase a eliminazione diretta.

Il lucchese Francesco Rinaldi e il livornese Tommaso Angelini sono le due riserve, pronti a subentrare in caso di qualche rinuncia. Per entrambi già essere riusciti a entrare nella lista dei convocati al Torneo Nazionale è comunque già un grande risultato, frutto di due ottime performance messe a segno durante il Torneo di Accademia.