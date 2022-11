Serie B: San Miniato pronta al derby contro Empoli alla ricerca della vittoria perduta

È un momento complicato in casa Etrusca dopo quattro sconfitte in fila di cui tre maturate nella parte finale della gara.

La prossima gara di campionato mette di fronte agli uomini di coach Marchini il derby contro la Use Computer gross Empoli.

Entrambe le squadre non stanno attraversando un buon momento con Empoli che è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Coach Marchini fa il punto sulla situazione attuale: “Stiamo attraversando un momento delicato in cui è importante mantenere fiducia e lucidità, continuando a lavorare in palestra. Veniamo da due sconfitte fotocopia in cui abbiamo condotto la gara per 30'-35' per poi scioglierci nel finale. Anche domenica abbiamo raggiunto 16 lunghezze di vantaggio intorno al 17esimo per poi vederlo assottigliato man mano che la partita si avvicinava alla fine. Tornati 58-50 a 8' dal termine abbiamo subito un parziale di 10-0 che ha indirizzato la gara.

Durante la settimana la squadra lavora tanto e lavora duro, all'interno della gara invece siamo troppo morbidi e nei momenti decisivi manchiamo di lucidità e di personalità.

È assolutamente necessario fare un passo avanti in termini di atteggiamento.

Sappiamo che il nostro girone è estremamente competitivo e senza gare che permettano di rifiatare. A maggior ragione il momento attuale richiede uno sforzo ulteriore da parte di tutti”

Appuntamento sabato 26, palla a due alle 21.00.