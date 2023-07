Seconda conferma in casa San Miniato: Lorenzo Bellachioma resta in biancorosso

Continuano i movimenti in casa Etrusca San Miniato. Arriva la seconda conferma per i biancorossi. Lorenzo Bellachioma sarà il "guerriero" anche nella stagione 2023/2024.

Senese di nascita, classe 2000, play/guardia di 181 cm per 80 kg, “Bella” è arrivato a San Miniato dalla Fortitudo Alessandria (con quindi già un anno di esperienza in Serie B) agli sgoccioli del mercato 2020.

Consapevole di essere il quarto under del roster, ha comunque manifestato la forte volontà di far parte del progetto Etrusca ed ha accettato di giocare in Serie C Gold ad Agliana con la formula del doppio tesseramento pur di rimanere aggregato alla compagine dell’allora Coach Federico Barsotti.

Complici alcuni infortuni agli under dell’Etrusca, Lorenzo ha avuto la possibilità di esordire in biancorosso già in quella stagione, entrando stabilmente nelle rotazioni e guadagnandosi sempre più spazio in quelle successive.

Ottimo tiratore, sia dalla media che dalla lunga, ‘Bella’ è entrato però nel cuore dei tifosi della Rocca per la sua grinta, la sua generosità, la sua determinazione, il suo spirito di sacrificio su entrambi i lati del campo, il suo attaccamento alla maglia, caratteristiche che hanno indotto Coach Gabriele Martelloni a volerlo con sé anche per il prossimo campionato.

“Sono molto felice della mia permanenza qui a San Miniato. Questi tre anni sono stati fondamentali nella mia crescita e so di avere ancora tanto da dare. Ovviamente ci sono stagioni dove tutto non va come sperato, ma col duro lavoro e con la passione si possono raggiungere risultati incredibili. La parola chiave di quest’anno sarà ‘divertirsi’; solo così riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni e a far divertire i nostri tifosi. La dirigenza e lo staff si sono e si stanno muovendo benissimo, si respira come sempre un bel clima e non vedo l’ora di iniziare. Non sarà un anno facile ma ciò che è certo è che daremo sempre il massimo. Non vedo l’ora di vedervi al palazzetto, a presto. Il vostro Bella.”