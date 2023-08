Etrusca San Miniato: Pietro Castaldi, Lorenzo Scardigli, Matteo Ermelani e Samuele Scardigli aggregati alla prima squadra

Pietro Castaldi, Lorenzo Scardigli, Matteo Ermelani e Samuele Scardigli saranno gli under aggregati alla prima squadra.

Prende forma definitiva e ufficiale la nuova stagione biancorossa: dopo il raduno di ieri, infatti, si rende noto i nomi degli under aggregati alla nuova Serie B Interregionale di coach Martelloni.

Per tutti si tratta della “prima volta”. La prima volta fra i grandi… anche se, nonostante le brevi carriere, possono senz’altro dire la loro.

Pietro, Matteo e Lorenzo saranno nuovamente fra i protagonisti dell’under 17 Eccellenza, quest’anno guidata da Martelloni.

Ricordando per loro i grandi traguardi raggiunti negli anni passati come le finali nazionali u15 di due anni fa, le convocazioni (per tutti e tre) alle rappresentative regionali e dulcis in fundo la convocazione di Lorenzo Scardigli con la maglia azzurra.

Per Samuele, il più grande fra i 3, si è chiusa la parentesi giovanile. A lui attende un grande campionato di promozione, con la possibilità inoltre di confrontarsi giornalmente con i ragazzi della prima squadra. Fra i protagonisti della scorsa u19 Gold, questa chiamata per Samuele è stata senza dubbio motivo di orgoglio.