Le 'fab four' portano la pallacanestro '3 contro 3' di Calcinaia alle finali nazionali

La scuola non è soltanto libri quaderni e penne, ma anche scarpe da ginnastica, pantaloncini e sudore. Grazie al progetto portato avanti dall’ufficio scolastico regionale, è stata organizzata e arrivata a conclusione la fase regionale dei campionati studenteschi 2022-23 di pallacanestro (3x3) a cui potevano prendere parte squadre delle scuole secondarie di primo e secondo grado. L'Istituto Comprensivo 'M.L.King' di Calcinaia ha partecipato nella categoria femminile con 4 atlete: Martina Pasqualetti, Olga Salvadori, Carlotta Cavallini ed Eleonora Ruberti, rispettivamente di 13 e 12 anni, sostenute dai professori Nicoletta Murgiano e Baragatti Matteo.

Nella prima fase, quella provinciale, il forte quartetto calcinaiolo ha raggiunto il 1° posto, aggiudicandosi la finale che si è disputata presso il palazzetto di Ghezzano lo scorso 21 marzo. Nella seconda fase del campionato, che ha avuto come teatro il nobile parquet del Palavinci di Montecatini, la formazione delle 'fab four' calcinaiole ha conquistato il titolo regionale, dopo aver battuto ben 7 squadre. La squadra dell'Istituto 'M. L. King' di Calcinaia si è così qualificata di diritto alle prossime gare nazionali, che si svolgeranno a Teramo alla fine del mese di maggio.

Grazie ai risultati di queste piccole grandi atlete, è possibile rimarcare quanto lo sport possa diventare per ragazzi e ragazze un importante veicolo per un sano sviluppo individuale e socio culturale, per valorizzare passioni e capacità personali. Un ringraziamento particolare va doverosamente ai docenti di educazione fisica per l’impegno profuso nell’allenare le talentuose ragazze che hanno saputo primeggiare a livello regionale. Un grande in bocca al lupo da parte dell'amministrazione per la fase più impegnativa di questo avvincente torneo scolastico.