I ragazzi del Basket Calcinaia si cuciono sul petto il tricolore

'Straordinaria' è il termine esatto per definire l'impresa compiuta dai ragazzi classe 2010 del Basket Calcinaia, che hanno conquistato il titolo di Campioni Nazionali categoria Ragazzi CSI guadagnandosi il diritto a cucire sulla maglia lo scudetto tricolore per la prossima stagione. Dopo un percorso che li ha visti chiudere le due fasi preliminari regionali con una sola sconfitta, i ragazzi calcinaioli avevano conquistato il 9 giugno il titolo di Campioni Regionali della Toscana nella finale disputata a Firenze contro Sancat.

La vittoria del titolo regionale ha aperto le porte della finale nazionale che si è disputata a Cesenatico dal 3 al 7 luglio con la partecipazione delle squadre che hanno trionfato nei campionati regionali di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Puglia, Veneto e Liguria. Nell'occasione i furetti calcinaioli, guidati dai coach Leonardo e Francesco Pasqualetti, sono riusciti a vincere tutti gli incontri del loro girone accedendo alla semifinale dove hanno superato la squadra emiliana e successivamente alla finale dove hanno sconfitto il My Basket Genova.

Un percorso netto di 5 vittorie in crescendo per i nostri ragazzi che, ulteriore orgoglio per la comunità calcinaiola, sono quasi tutti residenti nel comune e che militano ormai da tantissimo tempo nelle file della società.