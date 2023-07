Benjamin Babacar Mbaye Ndour è un nuovo giocatore di San Miniato

Continua la campagna di rafforzamento dell' Etrusca San Miniato.

Atleta di origini senegalesi classe 2003, di 205 cm per 86 kg Benjamin Babacar Mbaye Ndour è un’ala grande che fa dell’esuberanza fisica la sua caratteristica principale e che può essere impiegato anche come centro.

Ha esordito nei campionati senior appena sedicenne con il Basket 1975 Bassano in Serie C Gold (con cui ha disputato la prima parte del suo percorso a livello giovanile).

Benjamin arriva a San Miniato dopo tre stagioni trascorse con l’UNIEURO Forlì, nel corso delle quali, nonostante la giovane età, è sempre stato aggregato alla formazione di A2. Nella sua prima stagione in terra romagnola ha disputato anche il campionato Under 18 Eccellenza.

Nelle stagioni 2021/22 e 2022/23, pur restando aggregato alla prima squadra con cui ha potuto esordire in Serie A2, ha partecipato al campionato Under 19 Eccellenza e, con la formula del doppio tesseramento, a due campionati di Serie C Silver con la Gaetano Scirea Bertinoro.

Le parole del neo-acquisto: “Ho appena terminato un'esperienza importante con la Pallacanestro Forlì 2.015, che ringrazio per le opportunità che mi ha concesso e per i bei momenti trascorsi insieme. Sono molto contento della chiamata di San Miniato e dell’interesse che Coach Gabriele Martelloni ha manifestato nei miei confronti. Saremo una squadra giovane ma motivata e determinata e sono contentissimo di far parte di questo progetto”.