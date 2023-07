Accordo di collaborazione tra il Cus Pisa e il Basket Cascina

Il Cus Pisa Basket è già al lavoro per organizzare al meglio la prossima stagione agonistica. La società del Cherubino ha definito nei giorni scorsi un accordo di collaborazione per la stagione 2023-24 con il Basket Cascina, nell’ottica di allargare i settori giovanili finalizzati alla partecipazione ai campionati di categoria superiore.

Nella prossima stagione agonistica il Cus Pisa disputerà il campionato Under 17, grazie all’apporto del gruppo 2007-08 del Basket Cascina. Il team sarà guidato dal nostro capo-allenatore Cristiano Forti, che torna così ad allenare il settore giovanile dopo un anno dì assenza. Gli allenamenti si svolgeranno in parte a Cascina e in parte nel PalaCus, dove si disputeranno le gare ufficiali del campionato. La società Cus Pisa Basket ringrazia Gianni Cedolini, Eduardo Ciano e tutte le famiglie dei giocatori di Cascina, per la disponibilità e l’entusiasmo dimostrato in questa nuova avventura.

"Questo accordo - afferma Enrico Russo, responsabile della sezione Basket Cus Pisa - vuole essere un primo passo, verso la rinascita del settore giovanile del Cus Pisa, in collaborazione con le società, che ne condividono gli stessi obiettivi, tecnici e umani".