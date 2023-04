Il Cus Pisa Basket strapazza Camerino e vola alle finali dei CNU 2023

Il Cus Pisa si aggiudica nettamente gara 1 contro Cus Camerino al PalaCus e stacca il pass per le finali a Camerino. Il ritorno fissato per l’8 maggio sarà una pura formalità. Non c’è stata proprio partita tra i ragazzi di Coach Leoncini e gli ospiti, che disputano il campionato di Promozione. La differenza tra le due compagini si è vista sin dal primo quarto, che il Cherubino ha chiuso avanti 31-10. La sfida non è mai stata in discussione nemmeno negli altri quarti. Giannelli miglior realizzatore con 15 punti seguito da Cosci. Chiudono in doppia cifra anche Carpitelli. Ense, Quarta, Spagnolli, Fiore e Paoli M.