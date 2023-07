Basket, primo colpo del Cus Pisa Cosmocare: in gialloblu arriva Davide Mezzani

Primo colpo di mercato per il Cus Pisa Basket Cosmacare: arriva in gialloblu Davide Mezzani, ala piccola di 192 cm, nato ad Arcola (SP) il 25 ottobre 2002. E' il primo ingresso nel Roster già ben collaudato del cherubino, in vista della prossima stagione a disposizione di coach Cristiano Forti.

LA CARRIERA. Inizia a giocare nell’Under 13 dell’Arcola Basket, squadra di casa dove partecipa al campionato regionale. L'anno successivo va a Carrara, sponda Audax, dove disputa il campionato Under 14 Elite, poi vince il campionato regionale Under 15 e l'anno seguente vince anche la Coppa Toscana con l’Under 16 di Eccellenza.

I suoi successi non si fermano, quando con l’Under 18, vince il campionato regionale e arriva terzo con l’under 20. Dal 2018 entra a far parte del gruppo della prima squadra, disputando 5 campionati di C Silver e classificandosi sempre tra i primi dieci realizzatori negli ultimi due anni. E' iscritto alla facoltà di Economia presso la Università di Pisa. Daniele si affianca agli altri giovani studenti che compongono il gruppo della nostra prima squadra.