Tutto pronto per la decima edizione del 'Calcinaia Summer Camp'

Tutto pronto per il via alla decima edizione del 'Calcinaia Summer Camp', il camp estivo dell'associazione Basket Calcinaia. Dopo lo stop del 2020 e l'edizione del 2021 'imbrigliata' dalle limitazioni imposte dalla pandemia, dal 13 giugno si riparte per sette settimane di divertimento fino alla fine di luglio, dal lunedì al venerdì con orario 8-13. La formula del Camp è quella ormai consolidata nel tempo: attività ludico-motorie basate su sport e gioco come elementi di scoperta del movimento e di socializzazione.

Le ragazze e i ragazzi del Camp si divertiranno praticando ogni giorno a rotazione due o tre tra i tantissimi sport proposti (basket, calcio, pallavolo, danza, rugby, dodgeball, giochi d'acqua ecc.) sotto la guida di un gruppo di istruttori qualificati e ormai veterani del Camp. Per l'occasione è stata realizzata una maglietta che celebra la decima edizione e che sarà distribuita agli iscritti fino ad esaurimento in ordine di iscrizione. Le iscrizioni sono già aperte dal 16 maggio ed è possibile iscriversi online compilando il modulo che si trova al link https://www.basketcalcinaia.com/summer-camp/.

Il costo, come da tradizione contenuto nell'ottica di offrire un servizio alle famiglie dalla chiusura delle scuole, è di 35 euro a settimana. Sono previsti sconti per frequenza di fratelli/sorelle e nel caso di partecipazione all'intero Camp. Per chi desiderasse maggiori informazioni la società svolgerà il 28 maggio, dalle 16.30 alle 18 presso il Palazzetto dello Sport di Calcinaia in via S. Ubaldesca, un Open Day di presentazione del Camp e delle attività che si svolgeranno nella prossima stagione sportiva 2022/23.