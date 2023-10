Etrusca San Miniato e Dragons Prato uniscono le forza per un Under 17 di qualità

Due realtà che fanno dell’appartenenza il loro marchi di fabbrica. Due realtà che con la forza delle idee si sono unite per garantire il miglior programma sportivo per i propri ragazzi che parteciperanno al campionato under 17 Eccellenza ormai alle porte. Due realtà che si stimano e hanno deciso di stare insieme per i loro ragazzi.

Un programma sportivo fatto di formazione, confronto e condivisione.

Purtroppo troppo spesso assistiamo a scelte societarie dove a prevalere sono i piccoli interessi “di bottega” e dove a fare le spese di queste scelte sono quasi sempre “i ragazzi”. D’altra parte siamo in terra di Palio di Siena, dove alla fine della corsa non festeggiano solo i sostenitori della contrada vincitrice, ma anche quelli della contrada “nemica” a quella che era tra le favorite e poi non ha vinto.

Etrusca San Miniato e Dragons Prato hanno dimostrato invece di essere Società mosse da una filosofia diversa, che mette al primo posto la crescita dei propri ragazzi, siglando una collaborazione che consentirà loro di unire le forze e partecipare al campionato Under 17 Eccellenza.

Una scelta forte e anticonvenzionale, dove sono state sfidate tutte le leggi di programmazione”da scrivania”. Distanza, coaching staff, confronto e fiducia totale in tutti e le tutti gli ambiti; sportivo e gestionale.

L’iscrizione al campionato avverrà sotto e insegne di Prato, ma questo diventa un particolare di secondaria importanza poichè lo scopo di questa collaborazione non sarà “vincere”, per andare ad aggiungere qualche trofeo in bacheca, ma sarà “crescere”, dando la possibilità ai giocatori di “alzare l’asticella”, permettendo loro di allenarsi con compagni di un livello più alto, di essere guidati da tecnici di un livello più alto. Il ruolo di Coach sarà rivestito congiuntamente dai responsabili delle Prime Squadre delle due Società, Gabriele Martelloni e Marco Pinelli, le massime eccellenze tecniche societarie, che sosterranno, i ragazzi settimanalmente, portandoli ad affrontare avversari di un livello più alto, il migliore in Toscana.

Un’operazione che ha un obiettivo alfa: lasciare un segno nella formazione di ognuno e costruire i giocatori del futuro.

Un operazione intelligente, lungimirante che avrà i suoi frutti in un ottica di medio/lungo termine.

E sicuramente, non ultimo per importanza, un messaggio culturale e di sport; un bel messaggio, mandato al mondo del Pallacanestro locale e non solo.

Si ringraziano reciprocamente i vertici e i comparti tecnici di entrambe le società.