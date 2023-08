L'Etrusca San Miniato non si ferma: Giorgio Bellavia confermato in maglia biancorossa

Continua la campagna di rafforzamento dell'Etrusca San Miniato. Arriva la conferma di un altro giovane come Giorgio Bellavia che si appresta a disputare la seconda stagione consecutiva in maglia Etrusca.

Originario di Agrigento Giorgio Bellavia è una guardia/ala di 186 cm per 82 kg, classe 2004, che si appresta a disputare la sua seconda stagione in maglia biancorossa. Trasferitosi a Pisa nel 2016, Giorgio ha trascorso nelle fila del GMV Ghezzano sei anni, partecipando ai campionati giovanili e a quello di Promozione.

Nello scorso campionato, con la formula del prestito, è passato all’Etrusca ed è stato aggregato alla formazione di Serie B. Prospetto di grandi potenzialità ha visto riconfermata la fiducia della Società nei suoi confronti e quella del neo-Coach Gabriele Martelloni, che lo chiamerà ad assumersi maggiori responsabilità rispetto allo scorso anno.

“Per me avere avuto l’anno scorso l’opportunità di entrare a far parte della società Etrusca Basket San Miniato come aggregato della serie B è stato motivo di grande soddisfazione. È stato un notevole passaggio di categoria e fin da subito una grande sfida sotto tutti gli aspetti. La stagione passata è stata difficile e complicata sotto diversi punti di vista e a molti di noi ha lasciato l’amaro in bocca, ma anche per questo è necessario e doveroso tornare in palestra con lo spirito giusto e la giusta grinta per riuscire ad ottenere delle soddisfazioni.

Personalmente sono contento di continuare a vestire questa maglia anche per la prossima stagione e ringrazio Coach Martelloni, la società e tutto lo Staff per la fiducia in me riposta e spero vivamente di poter ricambiare aiutando la squadra e dando il mio contributo sia in campo che fuori nel corso della prossima stagione.”