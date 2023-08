Colpo Etrusca San Miniato: Preso Igor Jovanovic

Altro millenial “di peso” per l’Etrusca San Miniato che in queste ore ha ufficializzato l’ingaggio del giovane, ma ormai già esperto, Igor Jovanovic. Nato a Rovereto (Trento) il 21/09/2002 Igor è una guardia tiratrice di 188 cm per 82 kg.

Ha avuto l’opportunità di svolgere il percorso giovanile in un vivaio prestigioso come quello dell’Aquila Trento, con affermazioni importanti come la partecipazione alla Finale Nazionale Under 16 e due partecipazioni alla Next Generation Cup di cui una vinta nell’anno 2018/2019 sotto la guida dell’ex Coach Etrusca Alessio Marchini.

Nella stagione 2021/22, con il College Borgomanero, è diventato vice Campione d’Italia Under19 Eccellenza, perdendo in finale contro la Stella Azzura Roma.

A livello senior ha esordito in Serie A giovanissimo, nella stagione 2020/21, per poi disputare due campionati di serie B con minutaggi e responsabilità importanti a dispetto dell’età: nella stagione 2021/22 a Borgomanero (incrociando anche l’Etrusca) ed in quella scorsa a Casale Monferrato. Fromboliere di razza ha nel tiro dalla media e dalla lunga il suo punto di forza, ma sa anche attaccare il ferro con facilità approfittando delle difese asfissianti che gli avversari gli riservano per scongiurarne il tiro fa fuori. In questi anni in Serie B ha dimostrato di saper essere un giocatore molto versatile e di essere dotato di un ottimo ball-handling.

Le parole del neo-acquisto: “Arrivo a San Miniato pieno di entusiasmo perchè l’Etrusca è reputata una Società in cui i giovani possono trovare gli spazi che meritano e crescere, come atleti e come persone. I colloqui con Coach Martelloni e con la dirigenza mi hanno confermato tutto questo. Sono carichissimo!”