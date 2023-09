Etrusca San Miniato: Simone Latini e Andrea Meucci completano lo staff biancorosso

Ci sono una conferma e una novità nello staff tecnico biancorosso. A fianco di Coach Martelloni, alla guida della nuova Serie B Interregionale troviamo il confermatissimo Simone Latini e il ritrovato Andrea Meucci.

Simone Latini, pilastro biancorosso, continuerà il suo ruolo da assistente allenatore: Martelloni infatti potrà contare sull’esperienza di Simone in un campionato nuovo e insidioso.

“Per prima cosa, sono molto felice di poter continuare la mia esperienza con l’Etrusca. Ormai giunto al mio 10° anno da allenatore qua sotto la Rocca, sono carico come non mai per questa nuova stagione! Anche perché dividendomi tra la Serie B ed il Giovanile avrò modo di aiutare sia i nostri ‘grandi’ nel loro percorso di giocatori ed a capire cosa è San Miniato, sia i nostri ‘piccoli’ a crescere come atleti e come persone attraverso i valori che questo sport ci insegna.”

Per Meucci non si tratta della prima esperienza sotto la Rocca. Molti infatti se lo ricorderanno fra i protagonisti dell’Etrusca degli anni 2013/14. Andrea, quest’anno, andrà ad affiancare Martelloni come come secondo assistente.

“Sono stato a San miniato anni fa, quando con l’Etrusca abbiamo scritto una delle più belle pagine della mia carriera cestistica. Mi sono portato con me un bellissimo ricordo della società e dei tifosi, e sono felicissimo di tornarnare con questa nuova veste. Siamo carichi e non vediamo l’ora di inziare con le partite che contano per dimostrare il valore di questa squadra, si giovane, ma davvero ben attrezzata".