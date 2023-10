Etrusca San Miniato: Tutto pronto per l'esordio casalingo nel derby contro la Use computer Gross Empoli

È tempo di esordio casalingo per l'etrusca San Miniato di coach Martelloni & Co. che, archiviata la prima vittoria stagionale, sono subito chiamati al prossimo esame.

Tanta adrenalina ma piedi ben saldati a terra: domenica a Fontevivo (palla a due ore 18:00) andrà in scena la partita vs Use Empoli.

Di tutto un campionato fatto di derby, la partita di domenica forse è la più ‘sentita’. Quello tra San Miniato ed Empoli è il classico dei derby che ormai va in scena da anni.

Gli ultimi due incontri di calendario hanno sorriso a Use, sarà forse questo il momento del riscatto?

Coach Martelloni: “Veniamo da una bella, inaspettata, vittoria a Siena. Questo ci deve dare morale e serenità, ma di sicuro il nostro obiettivo è e rimane la permanenza in questo campionato. La partita di domenica sarà un match durissimo, che vede loro partire favoriti come giusto che sia, in quanto di sicuro uno dei migliori roster del campionato ed aver mostrato alla prima di campionato un'intensità da categoria superiore. Noi dobbiamo giocare leggeri, da questa partita non abbiamo nulla da perdere.”

Questo derby ha un valore aggiunto: sarà un ritorno a ‘casa’ dell’ex regista Quartuccio, giocatore amatissimo della Rocca degli ultimi anni.