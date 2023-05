Calcinaia e Vicopisano capitali regionali del basket Under 13

Il Basket Calcinaia ospiterà le Finali Regionali di Lega del Campionato Toscano Under 13 denominato quest'anno 'Jr. NBA FIP U13 Championship' perché gemellato con l'NBA statunitense. Per tre giorni Calcinaia e Vicopisano ospiteranno quindi le 8 finaliste del campionato che ha visto protagonisti alcuni tra i migliori prospetti del basket regionale per quanto riguarda l'annata 2010.

La fase finale, patrocinata dai comuni di Vicopisano e Calcinaia, prevede la partecipazione di 8 squadre ed è organizzata in quarti, semifinali e finali. Le partite dei quarti si svolgeranno tra il Palazzetto di Vicopisano e quello di Calcinaia nella giornata di venerdì 26 maggio a partire dalle 17:30. Il palazzetto di Calcinaia ospiterà poi le semifinali e le finali nei pomeriggi di sabato 27 e domenica 28 maggio secondo il seguente calendario:

- Venerdì 26 maggio, Palazzetto di Vicopisano 17:30 F8 Quarto di finale - 19:30 F8 Quarto di finale

Palazzetto di Calcinaia 18 F8 Quarto di finale - 20 F8 Quarto di finale

- Sabato 27 maggio, Palazzetto di Calcinaia 17 F8 Semifinale 1 - 19 F8 Semifinale 2

- Domenica 28 maggio, Palazzetto di Calcinaia 16 F8 Finale 3/4 posto - 18 F8 Finale 1/2 posto

Alle finali parteciperà anche la squadra dei ragazzi 2010 del Calcinaia che è arrivata alle finali dopo aver chiuso al primo posto le prime due fasi di qualificazione e superato, nel fine settimana appena concluso, la formazione di Etrusca San Miniato ai Playoff che decretavano le 8 finaliste. Un percorso netto di vittorie per un gruppo di ragazzi protagonisti di una stagione straordinaria che li ha visti primeggiare non solo nel campionato regionale ma anche in diversi Tornei nazionali e internazionali (tra questi i primi posti al Memorial Papini di Rimini, al Memorial Monaci di Grosseto e all'Adriatica Cup di Pesaro e il quarto posto al Torneo Internazionale Vaghi di Legnano). Non resta quindi che augurare un grosso in bocca al lupo a tutti i partecipanti e dare appuntamento a tutti gli interessati ai palazzetti di Vicopisano e Calcinaia.