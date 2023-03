Etrusca San miniato: Risultati convincenti per le giovanili

Buona settimana per le giovanili dell'Etrusca San Miniato, vincono sia l'U13 JrNba che l'U15 femmnile.

U15 FEMM: VITTORIA LONTANO DA CASA

S.B. Arezzo - Pall. San Miniato 15-78

Tabellino: Taraj 18, Panchetti 11, Capozio 11, Fontanelli 4, Masini 2, Cerbioni 12, Bacchi 6, Cavallini 4, Bertini V. 2, Falaschi 2, Giani, Bertini M. 6. All. Petrolini

Altra vittoria per le cangurine u15 che espugnano il Palazzetto di Arezzo con ampio margine.

Ampio margine che inganna poiché durante la partita ci sono stati numerosi cali di concentrazione e tanti alti e bassi. Elementi fondamentali da limitare per il proseguo della stagione. C’è bisogno di tanta concentrazione, dedizione e determinazione per sfoderare prestazioni degne dell’impegno costante settimanale. Ampie rotazioni per tutte le cangurine che spesso trovano invece poco spazio.

Prossimo impegno, sempre fuori casa, sabato 1/04 al PalaEinaudi di Pistoia conto le padrone di casa del Pistoia Basket Junior.

U13 JrNBA: CONVINCENTE VITTORIA A QUARRATA

Quarrata - Etrusca Basket Brooklin Nets 32 - 77

Tabellino: Granchi 18, Speranza 18, Scali 2, Tanzini 2, La Rocca 15, Contino 7, Monaco 2, Calamia 1, Latessa, Cioni 6, Cecchelli 4, Pucci 2. All. Quartuccio

Altra convincente vittoria esterna per i cangurini.

Ampie rotazioni e buon minutaggio per tutti i ragazzi che hanno profuso grande impegno e dimostrato ancora buoni miglioramenti.Continuare così è l’imperativo, sicuri che l’unico modo per crescere sempre di più è lavorare ed impegnarsi duramente.

Prossimo appuntamento il 6 aprile contro Prato prima del torneo di Pesaro.