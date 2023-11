IES Devitalia Gold Under15: la società pisana ritorna nelle competizioni regionali

Una società al traguardo dei 50 anni, che in tutto questo tempo non ha mai smesso di avere passione per i propri ragazzi e per il proprio sport. Parliamo della Ies Pallacanestro di Pisa, che è in attività dal 1974 e oggi, dopo svariate difficoltà, è felice di ripresentare la propria categoria under 15 gold.

"La nostra squadra Devitalia under 15 è il frutto di un percorso di 3 anni che ha portato ragazzi pisani nuovamente a confronto con coetanei di realtà provenienti da tutta la Toscana - racconta l'allenatore Simone Landini - non è stato semplice, visto anche il periodo della pandemia, ma ci abbiamo fortemente creduto. I ragazzi sono praticamente tutti cresciuti con noi, e contiamo di fare lo stesso percorso anche con gli esordienti del 2012 e gli aquilotti del 2013, tutte squadre che grazie, tra l’altro alla nuova sponsorizzazione Devitalia, si sono sentite investite di una nuova responsabilità e rivestite di nuovo orgoglio, oltre che di nuove maglie".

La società è da sempre impegnata nel trasmettere ai propri giocatori valori quali rispetto, sportività, civiltà ed integrità che vanno al di là del risultato sportivo. Le squadre poi non si limitano certo a queste: si va dal minibasket agli under 19, passando per il Baskin, uno sport di squadra, giocato da disabili e normodotati insieme.