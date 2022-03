La Patrie Etrusca San Miniato, perfettamente riuscito l'intervento di Renato Quartuccio

Renato Quartuccio è tornato a casa. E’ perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al tendine di Achille cui è stato sottoposto lunedì 21 marzo, eseguito presso la clinica Villa Salus di Reggio Emilia dal professor Rodolfo Rocchi e dalla sua equipe.

I tempi di recupero, come purtroppo previsto, saranno lunghi e per il play de La Patrie Etrusca San Miniato la stagione attuale è da considerarsi definitivamente conclusa. "Tutto il mondo bianco-rosso - si legge in una nota di stampa diffusa dal club - rivolge un grosso “in bocca al lupo” a Renato, fremente per rivederlo prima possibile in campo".

L'Etrusca San Miniato ringrazia il Professor Rocchi e tutta la sua equipe della clinica Villa Salus di Reggio Emilia per la competenza, la professionalità, la disponibilità e l’umanità dimostrate.