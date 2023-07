Lorenzo Lovato è un nuovo giocatore dell'Etrusca San Miniato

Continua la campagna di rafforzamento dell'Etrusca San Miniato. Al reparto esterni si aggiunge l'esuberanza fisica di Lorenzo Lovato.

Milanese di nascita, classe 2001, Lorenzo Lovato ha mosso i primi passi con la palla a spicchi a Bresso ma ha compiuto tutto il percorso giovanile in uno dei vivai più prestigiosi d'Italia, quello dell'Aurora Desio.

Già a 15 anni ha avuto l'opportunità di essere aggregato alla prima squadra, conquistando anno dopo anno un minutaggio sempre maggiore e nella stagione 2020/21 ha vinto il campionato di Serie C Gold con i blu-arancio, con conseguente promozione in Serie B.

Nella stagione 2021/22 è passato alla Nervianese, ancora in Serie C Gold, disputando il suo primo campionato senior da protagonista.

Lo scorso anno è tornato a Desio in Serie B. Stabilmente nelle rotazioni è stato in campo oltre 16 minuti di media in 23 gare ed ha messo a referto quasi 4 punti per partita. Giocatore molto fisico fa dell'atletismo e dell'energia il proprio marchio di fabbrica. Difensore arcigno, per mentalità e struttura fisica è in grado di difendere sia sui lunghi che sugli esterni. In attacco predilige il gioco 1vs1, sia fronte e che spalle a canestro, ma non disdegna nemmeno le conclusioni dalla media, dove sta diventando sempre più affidabile.

Queste le parole di Lorenzo: "Quando mi è arrivata la chiamata di coach Martelloni e mi è stato spiegato il progetto e le ambizioni dell'Etrusca mi ci sono riconosciuto immediatamente, ho capito subito che sarebbe stata la collocazione giusta nel mio percorso di crescita. Sono pronto a dare il massimo in campo e fuori e sono carico per questa nuova avventura e stagione. Vi aspetto al palazzo. A presto tifosi dell'Etrusca."