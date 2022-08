Luca Benini ritorna al Cus Pisa Basket

Il Cus Pisa Basket è lieto di annunciare il ritorno di Luca Benini, forte ala-centro, classe 1989, 200 cm di altezza. Ha contribuito con grande successo alla vittoria del campionato C Silver nella stagione 2021 proprio con la maglia Cus Pisa Basket. "Non vedo l'ora di ricominciare questa avventura con i miei compagni che sono anche amici di una vita - afferma Luca Benini sui canali ufficiali del Cus Pisa Basket - spero di ripetere la stagione di due anni fa e di riportare la città di Pisa al gradino superiore, che è ciò che merita. Le possibiltà per far bene ci sono tutte. Un saluto a tutti i supporters del Cus Pisa e ci vediamo presto". Nella sua carriera ha giocato tra le altre con le maglie di Gema Montecatini, Lucca, Pielle Livorno, Pontedera, Altopascio (in due volte diverse), Monsummano, Libertas Livorno (in B) e Pallacanestro Empoli.