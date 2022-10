Serie B: La Patrie San Miniato perde ancora. Al Pala Arti Grafiche Reggiani vince Ozzano

Girone C

Serie B Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Etrusca San Miniato

Seconda sconfitta consecutiva per Le Patrie San Miniato che, al Pala Arti Grafiche Reggiani, lotta ma deve arrendersi ai padroni di casa della Sinermatic Ozzano.

Buon avvio deglio ospiti che, a metà del primo quarto, iniziano a soffrire sotto canestro con il lungo uscraino Klyuchnyk che fa la voce grossa. I toscani però non mollano e provano a rimanere in scia grazie anche ai tanti errori ai liberi di Ozzano.

Nella ripresa si inceppano gli attacchi e la partita diventa più fisica, con ancora i lunghi dei padroni di casa che dominano sotto canestro. San Miniato però è li, non molla ma non riesce mai ad avere la possibilità di sorpasso. Arriva cosi la seconda sconfitta consecutiva per i toscani che domenica prossima dovranno provare ad invertire il trend tra le mura amiche.

Sinermatic Ozzano - La Patrie San Miniato 76-67 (24-14, 22-25, 14-10, 16-18)

Sinermatic Ozzano: Tommaso Felici 21 (10/11, 0/0), Dimitri Klyuchnyk 16 (6/9, 1/2), Gioacchino Chiappelli 11 (3/6, 1/2), Marco Barattini 8 (2/4, 0/2), Simone Lasagni 7 (0/1, 2/4), Matteo Folli 6 (2/3, 0/2), Simone Bonfiglio 5 (1/4, 1/6), Francesco Buscaroli 2 (1/2, 0/1), Filippo Salsini 0 (0/0, 0/0), Aleksa Radovanovic 0 (0/0, 0/0), Riccardo Galletti 0 (0/0, 0/0), Carlo Balducci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 23 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Gioacchino Chiappelli 9) - Assist: 25 (Marco Barattini 7)

La Patrie San Miniato: Alessandro Spatti 21 (9/11, 1/6), Luca Tozzi 12 (3/6, 2/5), Niccolò Venturoli 11 (0/2, 3/8), Daniel Ohenhen 8 (4/7, 0/0), Leonardo Cipriani 7 (1/2, 1/2), Stefano Capozio 6 (1/2, 1/4), Davide Guglielmi 2 (0/0, 0/2), Renato Quartuccio 0 (0/0, 0/4), Lorenzo Bellachioma 0 (0/1, 0/0), Giosue Tamburini 0 (0/0, 0/0), Luigi Cautiero 0 (0/0, 0/0), Giorgio Bellavia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 15 - Rimbalzi: 28 8 + 20 (Daniel Ohenhen 7) - Assist: 16 (Renato Quartuccio 4)