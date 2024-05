Il Progetto School Basket Pisa IES Dream Gmv Under 15 Gold torna a giocarsi i play off regionali

Una partita tutta da giocare quella del Progetto School Basket Pisa IES Dream Gmv Under 15 Gold, che venerdì 24 maggio sfiderà la Laurenzia Firenze al Palasport Valenti del capoluogo toscano nella prima partita dei play off del Campionato Regionale.

La squadra si è qualificata classificandosi quinta registrando buoni risultati e soprattutto minor punti subiti tra tutte le squadre del Campionato. Molto soddisfatto l'allenatore Simone Landini che, insieme al proprio staff formato da Pietro Cirací e Giulia Giardino, dichiara di aver visto i ragazzi molto cresciuti durante l'anno sia nella propria individualità che come squadra.

"Durante il campionato posso tranquillamente affermare che siamo sempre stati all'altezza - continua Landini - e anche stavolta se avremo modo e spazio per poter fare il nostro gioco riusciremo a portare a casa il risultato. Colgo l'occasione per ringraziare il nostro sponsor Devitalia che da quest'anno ci accompagna e ha dato una spinta in più a tutta la società per raggiungere nuovi traguardi".

Questi i ragazzi in campo: Giulio Prampolini, Martin Tarantino, Iacopo Nerini, Manuel Perfetti, Matteo Quattrini, Giacomo Fascetti, Gianmattia Romeo, Elio Ciurli, Marco Brando, Santino Mirano, Kais Ibrahem, Nicolas Riccetti, Yosef Frassi, Simone Graziano, Alberto Varrone, Francesco Della Porta.