Serie B: Il 2023 di San Miniato parte alla grande. Battuta la Bakery basket Piacenza

Torna a vincere l’Etrusca di coach Marchini e lo fa nella ‘prima’ del nuovo anno. Senz’altro un bel segnale di buon auspicio per le prossime gare a venire.

Lo staff biancorosso ritrova Quartuccio e lo schiera fra i primi 5 insieme a Spatti, Venturoli, Tozzi e Ohenhen. Quest’ultimo è stato protagonista sopratutto della prima parte di gara collezionando punti e rimbalzi importanti. Se per l’Etrusca è Ohenhen (e un ottimo Tozzi) a tirare le somme, dall’altro lato sono Angelucci e Cecchetti che sotto le planche fanno la voce grossa.

È la tripla di Tozzi a 3’’ al termine della prima frazione che fa mettere la testa avanti all’etrusca che chiude sopra di due lunghezze (18-16). I primi 5 punti di un sontuoso secondo quarto (23-16) sono tutti cuore e orgoglio, L’Etrusca è solida in difesa e nei primi 6’ concede solo 2 punti agli ospiti. In attacco i biancorossi continuano a macinare con un Bellachioma ispirato che regala una bella tripla in transizione.

Coach Del Re è costretto al time out ma l’Etrusca non si scompone anzi regala delle ottime giocate di squadra con buona circolazione di palla. Il tabellone al riposo lungo recita 45-23 dopo una maestosa frazione di marca Sanminiatese.

Al rientro dagli spogliatoi Piacenza parte forte e insacca dei buoni tiri costruiti. Sono Spatti e Tozzi a smuovere il punteggio con una tripla e un sottomano (50-26). Un’Etrusca tuttosommato spenta però concede troppo agli ospiti che ne approfittano e rientrano con un Angelucci ispiratissimo che riesce a segnare davvero da ovunque.

La quarta frazione è pressoché equilibrata. I ragazzi della Rocca sono in gas dopo il vantaggio ottenuto nella seconda frazione. Dopo 3’ di gioco i padroni di casa sono in vantaggio per 58-43. Una palla recuperata sui 24’’ scaduti di Piacenza carica i ragazzi di coach Marchini che giocano bene grazie anche ad un onnipresente Tozzi: gagliardo in difesa e preciso in attacco. Piacenza non molla e continua a macinare punti.

È Cipriani a dare fiato all’Etrusca con una tripla dall’angolo allo scadere dei 24’’. Per gli ospiti però Coltro non perdona: a 4’ dal termine è 62-51. Da qui un botta e risposta dalla lunga distanza fra Coltro e Venturoli regala un bello spettacolo.

Un finale di gara equilibrato permette all’Etrusca di mantenere il vantaggio e strappare i tanto agognati (quanto meritati) 2 punti .

Coach Marchini al termine del match: “Bella e meritata vittoria. Sono contento per i ragazzi che stanno lavorando sodo. Abbiamo fatto allenamenti intensi e di qualità, in difesa stiamo crescendo. Dobbiamo dare continuità a quanto abbiamo fatto oggi e potremo migliorare la nostra situazione di classifica.”

La Patrie San Miniato - Bakery Basket Piacenza 71-60 (18-16, 27-7, 8-16, 18-21)

La Patrie San Miniato: Niccolò Venturoli 17 (4/6, 2/6), Daniel Ohenhen 12 (3/5, 1/3), Lorenzo Bellachioma 12 (2/3, 2/5), Luca Tozzi 11 (3/8, 1/7), Alessandro Spatti 9 (3/7, 1/4), Leonardo Cipriani 5 (0/2, 1/5), Stefano Capozio 3 (1/1, 0/0), Renato Quartuccio 2 (1/2, 0/3), Luigi Cautiero 0 (0/1, 0/0), Giulio Speranza 0 (0/0, 0/0), Davide Guglielmi 0 (0/0, 0/0), Giorgio Bellavia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 15 - Rimbalzi: 42 12 + 30 (Daniel Ohenhen 12) - Assist: 11 (Niccolò Venturoli 4)

Bakery Basket Piacenza: Mattia Coltro 18 (1/10, 4/5), Simone Angelucci 16 (5/7, 0/2), Alessandro Cecchetti 15 (4/9, 2/2), Gabriele Berra 7 (2/8, 0/3), Zakaria El agbani 2 (1/2, 0/3), Kirill Korsunov 2 (1/2, 0/1), Riccardo Agbortabi 0 (0/1, 0/0), Stefano Carone 0 (0/1, 0/0), Matteo Balestra 0 (0/0, 0/0), Mattia Molinari 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 20 - Rimbalzi: 36 7 + 29 (Simone Angelucci, Gabriele Berra 7) - Assist: 2 (Simone Angelucci 2)