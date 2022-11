Serie B: San Miniato cade a casa della Use Computer Gross, il derby è di Empoli

Altra sconfitta per San Miniato che, sul campo della Use Computer Gross Empoli, cade ancora al termini di 40' minuti in cui non ha mai dato l'impressione di poter vincere. I padroni di casa, invece, conquistano la prima vittoria stagionale dopo una grande gara.

Empoli approccia come meglio non potrebbe questo derby e davvero mai, nell’arco dei quaranta minuti, da la sensazione di non controllare quanto accade sul parquet. I padroni di casa partono meglio e provano l'allungo grazie a Nwokoye che domina sotto le plance e trova punti con continuità, 8 sui primi 15 del primo allungo: 15-7. Dopo un 4-0 a firma Antonini-Casella, Ohenhen riporta i suoi sul meno 10 (27-17) dando così il via all’unica fase nella quale l’Etrusca dell’ex Marchini pare crederci. Spatti e Bellachioma trovano due triple e gli ospiti si riavvicinano fino al 27-24. Antonini dalla lunetta prova a ricacciare dietro il pericolo ma Quartuccio batte i pugni sul tavolo e mette il 28-27. In casa Computer Gross sale in cattedra Andrea Casella, che spinge il piede sull'accelleratore dando il via da un parziale di 8-0 che riallarga la forbice fino al 36-27 dell’intervallo.

Il riposo lungo pare essere il valico della montagna visto che, dal ritorno in campo, per l’Use è tutta discesa. Antonini sistema la mira dalla lunga (45-30) suggellando così un parziale di 9-3 che obbliga Marchini al timeout. Giannone con un sottomano appoggia il 50-39 che, al 30’, diventa 52-31.

I biancorossi hanno fretta di sbrigare la pratica. Casella e Hidalgo segnano dalla distanza ed ancora Casella, su un tiro dalla lunga che va a segno, subisce anche fallo e suggella dalla lunetta il gioco da 4 punti per il 62-45. A questo punto Empoli stringe le maglie in difesa e porta a casa la prima vittoria stagionale. Per San Miniato un'altra sconfitta che certifica il momento negativo.

USE Computer Gross Empoli - La Patrie San Miniato 63-54 (21-15, 15-12, 16-11, 11-16)

USE Computer Gross Empoli: Andrea Casella 16 (6/11, 1/2), Anfernee Hidalgo 13 (2/9, 3/4), Obinna Nwokoye 12 (6/10, 0/0), Alessandro Antonini 11 (1/1, 1/7), Lorenzo Baccetti 4 (2/2, 0/0), Luca Giannone 3 (1/2, 0/2), Fabio Dal maso 2 (1/2, 0/2), Daniele Sesoldi 2 (0/2, 0/2), Marco Mazzoni 0 (0/0, 0/1), Simone Cerchiaro 0 (0/0, 0/0), Mauro Marchioli 0 (0/0, 0/0), Matteo Menichetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 18 - Rimbalzi: 32 7 + 25 (Fabio Dal maso 8) - Assist: 9 (Alessandro Antonini 3)

La Patrie San Miniato: Niccolò Venturoli 10 (2/7, 2/8), Luca Tozzi 8 (1/6, 1/4), Renato Quartuccio 7 (2/3, 1/2), Alessandro Spatti 6 (3/6, 0/0), Stefano Capozio 6 (3/5, 0/1), Daniel Ohenhen 5 (2/3, 0/1), Lorenzo Bellachioma 5 (1/1, 1/3), Leonardo Cipriani 5 (1/3, 1/3), Davide Guglielmi 2 (0/0, 0/2), Giulio Speranza 0 (0/0, 0/0), Luigi Cautiero 0 (0/0, 0/0), Giorgio Bellavia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 11 - Rimbalzi: 39 6 + 33 (Stefano Capozio 9) - Assist: 7 (Luca Tozzi, Renato Quartuccio 2)