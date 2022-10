Serie B: Netta sconfitta per San Miniato in casa della Real Sebastiani Rieti

Girone C

Serie B Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Etrusca San Miniato

Sconfitta netta per San Miniato sul campo della Real Sebastiani Rieti, una delle favorite per il salto di categoria. I padroni di casa danno la spallata decisiva, dopo un primo quarto equilibrato, nel secondo parziale dove allungano fino alla doppia cifra di vantaggio.

Nella ripresa Rieti continua a suonare lo stesso partito e per San Miniato c'è poco da fare di fronte alla maggiore qualità del roster laziale. Il parziale dell'ultimo quarto è ancora più pasante per gli ospiti che alla sirena conteranno oltre 30 punti di svantaggio in una sconfitta pesante ma che arriva al cospetto di una squadra più forte.

Real Sebastiani Rieti - La Patrie San Miniato 85-52 (19-17, 21-13, 21-13, 24-9)

Real Sebastiani Rieti: Marco Contento 18 (3/5, 3/6), Riccardo Chinellato 15 (6/8, 1/2), Nicola Mastrangelo 13 (4/6, 1/4), Ferdinando Matrone 10 (4/8, 0/0), Marco Spanghero 9 (3/7, 1/3), Lorenzo Piccin 7 (2/3, 1/2), Simone Tomasini 6 (2/3, 0/0), Zdravko Okiljevic 4 (2/4, 0/0), Alessandro Ceparano 3 (0/1, 1/2), Alessandro Piazza 0 (0/0, 0/0), Gianluca Frattoni 0 (0/0, 0/0), Alen Nuhanovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 11 - Rimbalzi: 37 8 + 29 (Ferdinando Matrone 8) - Assist: 18 (Marco Contento, Nicola Mastrangelo 4)

La Patrie San Miniato: Davide Guglielmi 11 (1/4, 3/5), Luca Tozzi 10 (2/6, 2/4), Daniel Ohenhen 8 (4/13, 0/0), Alessandro Spatti 6 (2/6, 0/2), Niccolò Venturoli 5 (2/2, 0/6), Leonardo Cipriani 5 (0/3, 1/1), Stefano Capozio 3 (0/1, 0/2), Lorenzo Bellachioma 2 (1/4, 0/0), Luigi Cautiero 2 (1/1, 0/0), Renato Quartuccio 0 (0/0, 0/2), Giulio Speranza 0 (0/0, 0/0), Giorgio Bellavia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 15 - Rimbalzi: 28 11 + 17 (Daniel Ohenhen 7) - Assist: 10 (Alessandro Spatti, Niccolò Venturoli, Lorenzo Bellachioma 2)