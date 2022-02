Serie B, bella vittoria dell'Etrusca San Miniato: battuta la Fulgor Paffoni Omegna 71-60

Squadra in casa

Squadra in casa Etrusca San Miniato

Gara di carattere e caparbia, quella valida per la 18° Giornata del Campionato di Serie B, e disputata dell'Etrusca San Miniato contro la Fulgor Paffoni Omegna. I ragazzi di Coach Marchini fanno la voce grossa tra le mura amiche, dopo aver sempre condotto e portano a casa, 71-60 il finale, un successo che . Buona la partenza dei ragazzi di coach Marchini che impongono intensità e un buon ritmo.

"Sono orgoglioso di quello che i ragazzi hanno prodotto in campo - commenta a fine gara Coach Marchini - È stata un'ottima settimana di allenamento ma non sempre si riesce a riportare sul campo quanto costruito in palestra".

E ancora: "Se poi consideriamo l'assenza di Quartuccio e le condizioni fisiche di Caversazio, la nostra gara acquisisce ancora più valore. Per tanti aspetti può essere considerata fino ad oggi la migliore di questa stagione.”

La partita

Apre il match una tripla del nuovo arrivato Guglielmi, che scrive 6 punti totali a referto. Tiene botta Omegna con i canestri di Santucci che portano il primo quarto a chiudersi sul 17 a 11.

Nel secondo quarto, le ampie rotazioni della formazione Sanminiatese hanno fatto si che l’intensità rimanesse alta ed associata ad una difesa aggressiva e puntuale, staccano Omegna fino al 40 a 26 al'intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi i ragazzi di coach Fioretti alzano intensità e fisicità nella gara riuscendo, grazie ad una difesa molto più aggressiva, a concretizzare di più facendo impensierire Benites e compagni. Difficoltà che i padroni di casa riescono a tenere a bada anche grazie all'uso della zona che permette qualche recupero difensivo e azioni in contropiede. Al trentesimo il tabellone dice 57 a 45.

L’ultima frazione è stato il quarto fondamentale per la vittoria. La stanchezza si faceva sentire, ma i ragazzi della Rocca sono rimasti compatti, nonostante a circa tre minuti dalla fine una bomba di Burini ha portato Omegna a soli due possessi di distanza, costringendo coach Marchini al time out. Ma la grinta e l’entusiasmo ritrovati dopo la prestazione sottotono vista a Piombino la scorsa giornata hanno portato ad una bella

vittoria.

Il tabellino ufficiale di La Patrie San Miniato-Paffoni Fulgor Omegna 71-60. Progressione Parziali: 17-11, 40-26, 57-45

La Patrie San Miniato: Mastrangelo 6, Lorenzetti 16, Ermelani NE, Guglielmi 6, Ciano NE, Benites 10, Candotto 5, Caversazio 3, Bellachioma 2, Capozio 7, Tozzi 16. All. Marchini. Ass. Regoli, Latini.

Paffoni Fulgor Omegna: Segala NE, Jokic NE, Turel 5, Santucci 14, Planezio 7, Burini 11, Balanzoni, Birindelli 6, Marchioli NE, Taddeo, Bushati 17. All. Fioretti. Ass. Contigiani, Fidanza.