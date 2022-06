L'Etrusca San Miniato vince, convince e pareggia la serie con la Juvi Ferraroni Cremona

Squadra in casa

L’Etrusca San Miniato era chiamata ad un pronto riscatto dopo l’opaca prestazione di gara 1 e non c’è stata risposta migliore per Coach Marchini. Un cuore immenso e un secondo tempo di qualità premiano i ragazzi della Rocca che pareggiano la serie davanti ad un rumoroso Fontevivo.

“Mi aspettavo una reazione da parte della squadra ed è arrivata. Dopo i primi 20' in equilibrio siamo riusciti, alzando l'intensità difensiva e trovando buoni tiri, a costruirci un vantaggio in doppia cifra che ci ha permesso di vincere la gara” - le parole di coach Marchini al termine del match - “Ora dovremo essere bravi a portare ritmo e intensità prodotti oggi anche a Cremona. Voglio ringraziare il nostro pubblico che è stato fantastico, ci ha sostenuto tutta la partita, una cornice veramente incredibile".

La partita - Una partenza intensa con difese aggressive su entrambe le metà campo e con punteggi bassi caratterizzano la prima parte della prima frazione. Capitan Benites piazza la prima bomba del match che scalda il palazzetto e la prima frazione si conclude con Cremona avanti di 1.



Stessa lunghezza d’onda nella seconda frazione dove l’intensità è davvero tanta e nessuna delle due squadre allunga nel punteggio. Un’ispirato Candotto punisce Cremona che non molla di un centimetro. La tripla allo scadere di Milovanovikj firma il 34 pari che manda le due formazioni al riposo lungo.



Una grande Etrusca (con un parziale di 20-10) al rientro dagli spogliatoi, allunga e punisce gli ospiti grazie ad un Tozzi e un Lorenzetti (top scorer del match con 18 punti a referto) in grande spolvero.

Chiude questa bellissima frazione una tripla di Bellachioma allo scadere che fa letteralmente impazzire il Fontevivo! Il tabellone alla fine del quarto segna 56-44 per San Miniato.



La Juvi resta aggrappata e nell’ultimo quarto si avvicina nel punteggio ma due transizioni firmate Mastrangelo mettono fine ai giochi. Con 11 lunghezze di vantaggio l’Etrusca vince gara 2 e porta la serie sul 1-1.



Adesso l'Etrusca è attesa da due battaglie al Pala Radi, la casa della Ferraroni Juvi Cremona, venerdì 17 giugno alle ore 21:00 gara 3 mentre domenica 19 giugno alle ore 18:00 gara 4.

Il tabellino di La Patrie San Miniato - Ferraroni JuVi Cremona 74-63 (13-12, 21-22, 22-10, 18-19)



La Patrie San Miniato: Antonio Lorenzetti 18 (9/12, 0/0), Luca Tozzi 14 (6/6, 0/2), Edoardo Caversazio 13 (3/5, 1/1), Giulio Candotto 10 (1/5, 1/2), Nicola Mastrangelo 9 (3/4, 1/6), V.j. alberto Benites 5 (0/3, 1/3), Lorenzo Bellachioma 5 (1/3, 1/2), Davide Guglielmi 0 (0/0, 0/4), Stefano Capozio 0 (0/2, 0/2), Marco Ermelani 0 (0/0, 0/0), Leonardo Scomparin 0 (0/0, 0/0), Giosue Tamburini 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 13 / 18 - Rimbalzi: 34 6 + 28 (Edoardo Caversazio 7) - Assist: 11 (V.j. alberto Benites 4)



Ferraroni JuVi Cremona: Ferdinando Nasello 12 (2/9, 1/2), Enrico maria Gobbato 12 (1/4, 2/4), Jacopo Preti 9 (2/4, 1/2), Marco Bona 9 (2/3, 1/7), Carlo Fumagalli 8 (0/5, 2/4), Marko Milovanovikj 6 (0/1, 2/4), Niccolò Giulietti 4 (0/0, 0/0), Andrea Sipala 3 (0/0, 0/0), Elvis Vacchelli 0 (0/1, 0/1), Stefano Bandera 0 (0/0, 0/0), Niccolò De martin 0 (0/0, 0/0), Tommaso Dal cero 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 22 / 31 - Rimbalzi: 34 6 + 28 (Ferdinando Nasello 9) - Assist: 1 (Enrico maria Gobbato 1)