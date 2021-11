Serie B, l'Etrusca San Miniato si gode la testa della classifica

La Patrie Etrusca San Miniato supera la Maurelli Group Libertas Livorno per 85-72, centra la sesta vittoria su sette partite disputate e conferma il primo posto nella classifica del Girone A della Serie B di basket maschile.

Statistiche importanti per i ragazzi dell’Etrusca sulle quali spiccano quelle di Luca Tozzi, top scorer dell’incontro con 22 punti (8 su 9 da due e 2 su 4 da tre) e di Renato Quartuccio (3 su 4 da due e 2 su 3 da tre).

A descrivere la bella vittoria dei sanminiatesi ci ha pensato, con un'intervista al sito ufficiale del club, Coach Alessio Marchini: “Nei primi due quarti abbiamo commesso molti errori banali in difesa, e siamo stati

sistematicamente puniti dai nostri avversari”.

“Fino alla metà del terzo quarto - ha proseguito il Coach della capolista - non siamo riusciti a correre come sappiamo e dobbiamo fare, ma nonostante ciò sono sempre stato fiducioso".

"Il nostro è un gioco molto dispendioso, ma che fa spendere molte energie anche ai nostri avversari - spiega con chiarezza - Avevamo di fronte giocatori di classe ed esperienza, capaci di amministrarsi bene nell’arco dei 40 minuti, ma che comunque non potevano mantenere quel ritmo e quelle percentuali per tutta la gara".

"Nell’ultimo periodo loro sono andati in affanno e noi abbiamo preso il sopravvento - conclude Marchini - ma è stato ancora una volta il fatto di non aver mollato nel periodo di maggiore difficoltà a rendermi particolarmente orgoglioso della mia squadra”

Domenica prossima La Patrie Etrusca San Miniato sarà di scena al PalaRavizza di Pavia per affrontare la Riso Scotti, un’altra corazzata del girone, fresca di delusione per aver perso il derby contro la Elachem Vigevano di ben 24 punti e che avrà gran voglia di riscatto. Occorrerà un’altra impresa ma i ragazzi di Marchini ci hanno fatto capire che per loro niente è impossibile.