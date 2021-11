Serie B, San Miniato continua a volare: battuta la Use Empoli 79-67

La Patrie Etrusca San Miniato vince il derby con l'Use Computer Gross Empoli per 79-67, centra la ottava vittoria su nove match disputati e consolida il primo posto solitario nella classifica del Girone A della Serie B di basket maschile. I ragazzi di Coach Marchini vincono con le solite armi dell'intensità difensiva e del ritmo, partono forte e restano sempre avanti nel punteggio anche con ampi margini. I biancorossi provano a giocare la loro partita e lottano come sempre, ma non riescono di fatto mai a mettere in discussione l'esito della partita.

La partita - Lorenzetti inaugura il derby con un appoggio da sotto e poco dopo Candotto mette la tripla, prima della replica di Digno ancora dalla lunga. San Miniato allunga sul 9-3 ma due bombe di Restelli ed Antonini riequilibrano una gara dai ritmi subito alti. La squadra di Marchini alza l'intensità difensiva e riallunga fino al 19-11 obbligando Corbinelli al timeout che però non sortisce effetto visto che alla ripresa Mastrangelo appoggia il 21-11 e Tozzi dalla lunetta il 23-11. Digno torna a segnare ed al 10' siamo 25-13 col canestro di Benites.

La tripla di Bellachioma riapre le ostilità e poco dopo Caversazio schiaccia il 30-13. Falaschi mette un libero ma sull'ennesimo recupero di San Miniato arriva il più 20 (34-14) e l'inevitabile timeout. Finalmente con Restelli dalla lunga arriva un canestro, anche se subito dopo lo stesso commette in attacco il terzo fallo. L'Use, comunque, pare giocare meglio di quanto fatto fino a quel momento tanto che stavolta è coach Marchini a fermare il gioco. Una gran penetrazione di Sesoldi è il 34-23, con un parziale di 0-9 che conferma la sensazione positiva. Il gioco da 3 punti di Guerra è il 36-26 e subito dopo De Leone dalla lunetta mette il libero del 36-27, prima che le squadre vadano al riposo sul 46-33.

Un elegante arresto e tiro di Guerra inaugura la ripresa del gioco e subito dopo lo stesso play mette due liberi dopo una penetrazione: 46-37. Il problema è che, sull'azione successiva, il play commette il quarto fallo e deve così sedersi in panchina. E' una fase concitata con qualche fischio discusso (un antisportivo a dir poco dubbio e due tecnici all'Use), San Miniato comunque riallunga fino al 59-37 ed al 30' siamo 62-45.

Mastrangelo appoggia al ferro il 62-47 e, poco dopo, Sesoldi viene espulso e Tozzi fa 4/4 dalla lunetta per il 70-47. Su una tripla di Berti ed un canestro dalla media di Falaschi coach Marchini va in timeout. Balducci mette la tripla del 74-56 ma ormai la gara è indirizzata e San Miniato la porta a casa fino al 79-67.



Il tabellino ufficiale di La Patrie San Miniato - Use Computer Gross Empoli 79-67. Parziali: 25-13, 21-20, 16-12, 17-22

La Patrie San Miniato: Nicola Mastrangelo 20 (5/5, 2/6), Luca Tozzi 15 (0/3, 2/5), Stefano Capozio 9 (2/3, 1/2), Edoardo Caversazio 8 (4/8, 0/2), Antonio Lorenzetti 8 (4/9, 0/0), V.j. alberto Benites 7 (2/2, 1/4), Lorenzo Bellachioma 6 (0/1, 2/4), Renato Quartuccio 3 (0/0, 1/4), Giulio Candotto 3 (0/3, 1/5), Leonardo Scomparin 0 (0/0, 0/0), Marco Ermelani 0 (0/0, 0/0), Ismael Ciano 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 15 / 22 - Rimbalzi: 33 13 + 20 (Edoardo Caversazio 7) - Assist: 12 (Edoardo Caversazio 5)

Use Computer Gross Empoli: Matteo De leone 15 (4/7, 2/2), Filippo Guerra 15 (4/8, 0/1), Alessandro Antonini 8 (2/4, 1/3), Lorenzo Restelli 6 (0/0, 2/3), Luca Digno 5 (1/2, 1/5), Simone Berti 5 (0/1, 1/2), Riccardo Balducci 5 (1/2, 1/4), Daniele Sesoldi 5 (2/4, 0/1), Francesco Falaschi 3 (0/3, 0/0), Matteo Calugi 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 15 / 23 - Rimbalzi: 34 9 + 25 (Matteo De leone 10) - Assist: 7 (Filippo Guerra, Riccardo Balducci 3)