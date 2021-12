Serie B, La Patrie San Miniato espugna Varese e resta in vetta alla classifica del Girone A

Fortemente rimaneggiata per le defezioni di Capitan Benites, rimasto a San Miniato con la mandibola fratturata, e Caversazio, iscritto a referto solo per onore di firma, La Patrie Etrusca San Miniato ha ripreso la sua marcia, andando a vincere al Campus di Varese contro la Coelsanus Robur et Fides.

Nonostante l’ampio divario in classifica non era per niente scontato portare a casa il referto rosa, basti pensare alla sconfitta interna di domenica scorsa contro la All Food Enic Firenze, e l’Etrusca è stata brava a mettersi alle spalle la brutta prestazione di sei giorni fa ed a tornare a giocare la pallacanestro che le è più congeniale.

Varese era in fiducia, venendo da due successi nelle ultime due gare, e comunque è una compagine da non sottovalutare, che combina elementi di grande esperienza, in questa categoria e in quelle superiori, con giovani assolutamente interessanti ed è in piena corsa play-off.

“Questa sera devo dire che i miei ragazzi sono stati davvero super – ha commentato Coach Marchini a fine partita – Dopo tutto quello che ci è capitato negli ultimi sette giorni, dall’infortunio di Caversazio, alla brutta prestazione contro Pino, all’infortunio di Benites di ieri, non era per niente facile".

E ancora: "Andare all’intervallo sotto di undici ci poteva portare a mollare. Invece devo fare i complimenti ai miei ragazzi che non si sono mai arresi, hanno difeso duramente, hanno giocato una palla alla volta con tanto spirito di sacrificio. Questa è stata veramente una vittoria di squadra, dove tutti hanno portato il proprio mattoncino”

La partita - I ragazzi di Coach Marchini partono bene e intorno alla metà del primo quarto riescono a portarsi sul +7 con la bomba ed il 2 + 1 di Mastrangelo e le bomba di Tozzi, per poi subire la rimonta dei locali che chiudono la frazione sul +3 con il libero di Spatti ed il canestro di Librizzi sulla sirena.

Anche il secondo quarto si gioca all’insegna dell’equilibrio, con vantaggi minimi da una parte e dall’altra, fino a due minuti e mezzo dall’intervallo lungo, quando Varese prova a dare la spallata all’incontro, approfittando di un Etrusca che non difende con continuità e subisce in particolare il gioco “spalle a canestro”, marcando un predominio che lo porta a chiudere il periodo con 11 punti di margine.

Il terzo quarto sembra la continuazione del secondo con Varese che si porta anche sul +15 (23°) e mantiene l'inerzia della gara.

A questo punto Coach Marchini decide di schierarsi a zona con l'idea di togliere i punti di riferimento all'attacco avversario e proteggere qualche giocatore dai falli. Questa si rivela una mossa azzeccatissima portando i giocatori toscani ad alzare la propria aggressività che produce palle recuperate e contropiedi. Varese però non molla la presa e al 28° ha ancora un vantaggio in doppia cifra. Nell’ultimo minuto e mezzo della frazione si scatena Tozzi in attacco, che segna ben 7 punti, ma è tutta la squadra ad essere ora più brillante, con rubate, corsa, assist e contropiedi. All’ultimo riposo Varese ha solo 3 punti di vantaggio.

L’ultimo periodo è giocato dai ragazzi della Rocca con lo stesso spirito con cui ha chiuso il quarto precedente e per Varese non c’è stato niente da fare. Dopo un minuto e mezzo l’Etrusca ha impattato, per poi portarsi avanti e non guardarsi più indietro.

Il tabellino ufficiale di Robur et Fides Varese-La Patrie Etrusca San Miniato 75-86. Parziali: 27-24, 20-12, 12-20, 16-30

Coelsanus Robur et Fides Varese: Marco Allegretti 16 (4/7, 2/3), Matteo Librizzi 14 (4/8, 1/2), Matteo Maruca 13 (2/3, 2/7), Nicolo Virginio 13 (2/4, 3/7), Andrea Pilotti 10 (4/6, 0/2), Alessandro Spatti 7 (3/6, 0/0), Giorgio Trentini 2 (1/3, 0/0), Khadim Gaye 0 (0/1, 0/0), Gianmarco Sorrentino 0 (0/1, 0/1), Edoardo Veronesi 0 (0/0, 0/0), Matteo Macchi 0 (0/0, 0/0), Giovanni Dal ben 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 11 / 13 - Rimbalzi: 37 9 + 28 (Marco Allegretti 9) - Assist: 14 (Matteo Librizzi 5)



La Patrie San Miniato: Nicola Mastrangelo 24 (6/9, 3/11), Luca Tozzi 24 (2/6, 4/6), Antonio Lorenzetti 19 (8/12, 1/2), Lorenzo Bellachioma 10 (2/2, 2/4), Giulio Candotto 5 (0/0, 1/4), Renato Quartuccio 3 (1/3, 0/3), Stefano Capozio 1 (0/2, 0/2), Edoardo Caversazio 0 (0/0, 0/0), Ismael Ciano 0 (0/0, 0/0), Marco Ermelani 0 (0/0, 0/0), Giosue Tamburini 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 15 / 19 - Rimbalzi: 31 8 + 23 (Luca Tozzi, Antonio Lorenzetti, Renato Quartuccio 6) - Assist: 16 (Renato Quartuccio 9)