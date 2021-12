Serie B, San Miniato perde per 61-88 il derby con Firenze e viene raggiunta in testa da Vigevano

Un’Etrusca San San Miniato così brutta in questa stagione non si era davvero mai vista. Sconfitta, anzi annichilita, 61-88 il finale dai cecchini della All Food Enic Firenze. Una sconfitta che fa male. In primo luogo perché arriva in un derby, in secondo luogo perché obbliga i ragazzi di Marchini a condividere la prima piazza del Girone A di Serie con la Elachem Vigevano ed in terzo luogo perché arriva a spezzare la striscia vincente di cinque successi consecutivi.

“Se dovevamo sbagliare una partita forse è bene averla sbagliata in maniera così netta – ha commentato Coach Marchini a fine gara – Ci sono tante cose su cui riflettere, così tante da farmi pensare che si tratti di un episodio isolato, che non si ripeterà".

E ancora: "Questa sera abbiamo rinunciato alle nostre prerogative, ci siamo snaturati, ed in questo modo non è più una questione di percentuali al tiro, diventa una questione di identità. Abbiamo lavorato duramente per quattro mesi, sappiamo chi siamo e sappiamo che non siamo quelli di questa sera. Sono sicuro che i ragazzi non vedano l’ora di tornare in campo per dimostrarlo”.



La partita - Il primo quarto è stato molto equilibrato ed è stato chiuso dall’Etrusca sul +7 solo grazie ad uno strappo negli ultimi secondi. con la bomba di Bellachioma a fil di sirena. Già in questa prima frazione però si sono visti i primi scricchiolii dell’Etrusca a livello psicologico, a cominciare dal 2 su 6 ai tiri liberi e dalle 5 palle perse.

Nel secondo quarto Firenze è uscita fuori, trascinata dai suoi lunghi (Castelli 7 punti e Di Pizzo 4 punti) che ha ribaltato il punteggio, passando dal –7 al +7.

Al rientro sul parquet dall’intervallo lungo ci si aspettava di vedere un’Etrusca diversa da quella del secondo quarto, più determinata ed aggressiva ed invece abbiamo trovato una squadra insicura, distratta, che ha visto pian piano svanire le proprie certezze sotto i canestri dalla lunga di Firenze (Poltroneri 66.7%, Passoni 57,1%, Marotta 50%, Merlo 40%), che si è portata sul +22 ed ha messo in cassaforte il risultato.

Nell’ultimo periodo Firenze ha dilagato, toccando il massimo vantaggio al 34° minuto (+34) per poi amministrare e chiudere sul +27. Una serataccia spiegabile solo in parte con l'aver perso Caversazio dopo pochi minuti. E se da un lato una giornata negativa al tiro (14% da tre punti, 53% dalla lunetta) ci può stare, quello che maggiormente colpisce sono gli 88 punti subiti (contro una media di 66.3 ed un massimo di 79) ed i 29 tiri da tre punti concessi (contro i 17 di media ed un massimo di 22).

Il tabellino ufficiale di La Patrie San Miniato - All Food Enic Pino Dragons Firenze 61-88. Parziali: 25-18, 10-24, 9-26, 17-20



La Patrie Etrusca San Miniato: Luca Tozzi 16 (4/5, 2/7), Giulio Candotto 12 (4/6, 1/4), Lorenzo Bellachioma 11 (3/3, 1/5), Antonio Lorenzetti 8 (4/7, 0/0), Nicola Mastrangelo 8 (3/5, 0/4), Renato Quartuccio 3 (1/2, 0/4), V.j. alberto Benites 3 (1/4, 0/4), Edoardo Caversazio 0 (0/0, 0/0), Stefano Capozio 0 (0/4, 0/1), Giosue Tamburini 0 (0/0, 0/0), Marco Ermelani 0 (0/0, 0/0), Ismael Ciano 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 9 / 17 - Rimbalzi: 26 7 + 19 (Antonio Lorenzetti 7) - Assist: 11 (Renato Quartuccio 3)



All Food-Enic Pino Dragons Firenze: Lorenzo Passoni 27 (4/6, 6/9), Riccardo Castelli 18 (5/10, 0/3), Davide Poltroneri 12 (3/5, 2/3), Vieri Marotta 11 (0/2, 3/6), Lorenzo Merlo 9 (1/1, 2/6), Marco Di pizzo 8 (4/6, 0/0), Valerio Staffieri 2 (0/3, 0/0), Pietro Forzieri 1 (0/1, 0/2), Edoardo Corradossi 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Iannicelli 0 (0/0, 0/0), Pavicevic Danilo 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 15 / 18 - Rimbalzi: 45 10 + 35 (Riccardo Castelli 15) - Assist: 8 (Lorenzo Passoni, Riccardo Castelli 3)