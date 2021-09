Supercoppa Serie B, La Patrie Etrusca San Miniato supera di slancio la Sinermatic Ozzano: 86 a 60 il finale

Bella vittoria per La Patrie Etrusca San Miniato nel match del primo turno del Girone A della Supercoppa di Serie B. La Sinermatic Ozzano finisce al tappeto con 26 punti di scarto

Buona la prima per La Patrie Etrusca San Miniato che nel primo match ufficiale della stagione 2021-2022 si sbarazza con autorevolezza e slancio della Sinermatic Ozzano. Al Palazzetto dello Sport - Fontevivo finisce 86 a 60 per i padroni di casa grazie ad un primo tempo nel quale l'Etrusca mette un solco di 15 punti di scarto. Vantaggio che, nella seconda parte del match, nonostante un abbozzo di reazione da parte di Ozzano nel terzo quarto, viene incrementato fino allo scarto finale di +26.

Ne La Patrie Etrusca San Miniato da segnalare ben quattro cestisti in doppia cifra e nello specifico Luca Tozzi 19 punti con un clamoroso 8 su 9 dal campo, Antonio Lorenzetti 18 punti, Renato Quartuccio 14 punti con 2 su 2 da tre e Nicola Mastrangelo 12 punti. Benissimo Benites sotto le plance. Ad arrendersi per ultimi nelle file della Sinermatic Ozzano Simone Lasagni e Giaocchino Cappelli gli unici a chiudere il referto in doppia cifra.

I l tabellino ufficiale di La Patrie Etrusca San Miniato - Sinermatic Ozzano 86-60 (19-14, 23-13, 18-19, 26-14)

La Patrie Etrusca San Miniato: Luca Tozzi 19 (8/9, 0/2), Antonio Lorenzetti 18 (6/7, 0/0), Renato Quartuccio 14 (2/3, 2/2), Nicola Mastrangelo 12 (2/9, 2/4), Giulio Candotto 9 (1/3, 2/3), V.j. Alberto Benites 8 (2/3, 0/3), Lorenzo Bellachioma 4 (2/2, 0/4), Stefano Capozio 2 (1/1, 0/0), Edoardo Caversazio 0 (0/0, 0/1), Marco Ermelani 0 (0/0, 0/0), Ismael Ciano 0 (0/0, 0/2), Leonardo Scomparin 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 26 - Rimbalzi: 37 10 + 27 (V.j. Alberto Benites 7) - Assist: 15 (V.j. Alberto Benites 5)

Sinermatic Ozzano: Simone Lasagni 13 (4/7, 0/3), Gioacchino Chiappelli 10 (2/8, 2/2), Alessandro Ceparano 9 (3/4, 0/1), Marco Barattini 8 (1/2, 0/1), Simone Bonfiglio 6 (2/4, 0/3), Dimitri Klyuchnyk 6 (1/1, 1/1), Matteo Folli 4 (1/5, 0/2), Riccardo Iattoni 2 (1/6, 0/1), Nemanja Misljenovic 2 (1/1, 0/0), Jacopo Landi 0 (0/1, 0/0), Nicola Cisbani 0 (0/0, 0/0), Riccardo Galletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 28 - Rimbalzi: 26 6 + 20 (Riccardo Iattoni 6) - Assist: 4 (Gioacchino Chiappelli, Marco Barattini, Simone Bonfiglio, Riccardo Iattoni 1)