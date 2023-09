'Hooper Show': in partenza il torneo di livello nazionale con le migliori squadre di basket Under14

Venerdì 15 settembre al via, tra Calcinaia e Cascine di Buti, uno straordinario Torneo Under14 di basket di altissimo livello che per tre giorni vedrà protagoniste le migliori squadre toscane e due compagini dall’Emilia e dalla Lombardia. Oltre ai padroni di casa del Basket Calcinaia, protagonisti lo scorso anno delle finali nazionali di categoria a Pescara e reduci da una trasferta in Olanda dove hanno svolto sessioni di allenamento con la squadra dell’Almonte Basket Eindhoven, altre 11 squadre sono pronte ad aprire la loro stagione sfidandosi sui campi di Calcinaia e Cascine di Buti. In dettaglio saranno impegnate le squadre di Arezzo, Calenzano, Cecina, Endas Pistoia, Jolly Reggio Emilia, Progetto Ma.Go Marnate (Va), Massa e Cozzile, Prato, Reggello, Sancat Firenze e US Livorno.

A testimonianza del livello del Torneo, altissima anche la qualità degli allenatori presenti per i quali è prevista la possibilità di confrontarsi con gli istruttori Umberto Vezzosi e Massimiliano Ormeni nel clinic per istruttori che si terrà sabato pomeriggio presso il palazzetto di Cascine di Buti. Un torneo che non sarebbe stato possibile organizzare senza la collaborazione di tutte le società invitate, della Polisportiva Monteserra per il supporto logistico e del Gruppo Fratres Calcinaia sempre pronto a sostenere le iniziative sportive sul territorio e del negozio StepBack di Pontedera.

Le finali (1° e 2° posto / 3° e 4° posto) si volgeranno la mattina di domenica 17 settembre a partire dalle ore 10.45 nel palazzetto di Calcinaia. Tutte le gare (comprese le finali) che si svolgeranno secondo programma a partire dalle 16 di venerdì 15 settembre, e per tutta la giornata di sabato 16 settembre sono ad ingresso libero al pubblico.