Grande successo del torneo di minibasket organizzato dal Cus Junior

Il Cus Pisa Junior Poli Disciplinari prosegue la tradizionale collaborazione con le scuole del territorio, per proporre una sorta di 'alleanza' tra scuola ed extra-scuola e con l'obiettivo comune di facilitare e promuovere la pratica dello sport, in particolare per i giovani inattivi, che non frequentano nessuna attività. Grande successo di consensi ha fatto registrare il primo torneo di minibasket tra le classi quarte delle scuole primarie 'Filzi' e 'Collodi' dell'I.C. 'Tongiorgi'.

L'evento, svoltosi giovedì 16 marzo, è stato organizzato congiuntamente dal Cus Pisa, dalla dirigenza e dagli insegnanti dell'Istituto 'Tongiorgi', a conclusione di un percorso scolastico di introduzione al minibasket. Per rimanere nell'ambito dello stesso istituto scolastico, gli alunni ed alunne della scuola media 'Mazzini' avevano partecipato dallo scorso novembre ad un percorso di introduzione alla pallavolo, condotto dai tecnici del Cus insieme agli insegnanti, come rafforzamento della didattica scolastica: molti di loro, ragazzi e ragazze, sono adesso assidui frequentatori del gruppo volley giovanile Under 13-14 del Cus Pisa.

E' stata una vera e propria festa dello sport, svoltasi nelle palestre della scuola media 'Mazzini', in 'campo neutro' ma sempre 'in casa'. Si è voluto così sottolineare uno degli obiettivi dell'iniziativa: la continuità scolastica. Gli alunni si sono riuniti nella scuola media dove dovrebbero proseguire gli studi una volta terminato il periodo della scuola primaria. Un evento non agonistico, dove le squadre erano miste, composte da alunni di entrambi i plessi a sottolineare il carattere corale e l'obiettivo di creare spirito di appartenenza tra le scuole primarie e la scuola media dello stesso Istituto.

Le iniziative del Cus Pisa in ambito scolastico non si fermano. Lo stesso tipo di iniziativa è in corso con la scuola media 'Galilei', per la promozione del rugby. Gli alunni saranno ospitati al Cus nelle prossime settimane per giocare in un 'vero' campo da rugby e mettere in pratica le lezioni a scuola.