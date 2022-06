E' festa per gli under 15 del Basket Calcinaia: sono campioni regionali

Grande impresa domenica sera a San Giovanni Valdarno per la squadra under 15 del Basket Calcinaia che si aggiudica il titolo di campione regionale superando Prato, Cecina e Agliana. Risultato eccezionale che si aggiunge al titolo di vicecampione regionale conquistato dalla formazione under 14 il mese scorso a Firenze, a riprova del lavoro svolto negli ultimi anni da dirigenza, staff e, soprattutto, dai ragazzi.

Un gruppo di ragazzi del 2007, supportati da alcuni ragazzi del 2008 e 2009, che negli ultimi anni hanno mostrato tenacia, resilienza e spirito di squadra, seguendo costantemente gli allenamenti online durante il lockdown e poi impegnandosi al massimo negli allenamenti settimanali una volta rientrati in palestra sotto la guida dello staff tecnico (Andrea e Gianluca) e dalle preparatrici Martina e Virginia.

Mesi di lavoro e impegno quotidiano sono alla base del risultato ottenuto da questo gruppo che, ad esempio, si è presentato il 2 giugno alle 7.30 del mattino al palazzetto per l'ultimo allenamento di rifinitura prima delle finali e che ha partecipato con entusiasmo agli allenamenti dei gruppi più grandi di età nell'ottica di migliorare le proprie capacità.

Un gruppo tra l'altro 'a km 0', formato da ragazzi cresciuti dal settore minibasket e che abitano tutti nel raggio di pochi chilometri dal palazzetto di Calcinaia. Motivo questo di ulteriore soddisfazione per la società.