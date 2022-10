Basket: l'Under 20 del Cus parte fortissimo, superato Prato 73-47

La squadra Under 20 del Cus Pisa Gas And Heat apre nel migliore dei modi la propria stagione agonistica sconfiggendo con una prestazione superlativa la Scuola Basket Prato alla Palestra Geodetica di via Chiarugi presso gli impianti sportivi del Cus Pisa. Alla fine sono quattro i giocatori del Cus Pisa in doppia cifra: Viviani, Gallucci, Stefani e Corbic chiamato a dar manforte dalla Prima Squadra.

Parte forte la squadra di coach Giuntoli che dopo 2' è in vantaggio per 7-1. La gara si mantiene però equilibrata. Il primo quarto si chiude sul 16-13 per gli universitari. Anche nel secondo quarto si assiste ad una gara punto a punto fino al finale del secondo quarto, quando il Cus Pisa inizia a prendere il largo con la squadra di Giuntoli che chiude con cinque punti di vantaggio su Prato.

Nel terzo quarto lo strappo dei padroni di casa che con una serie di canestri si portano a più dieci e poi a più venti chiudono il terzo tempino. Nel quarto ed ultimo tempo, il Prato cerca di aggredire l'avversario, ma il Cus Pisa controlla ed anzi aumenta il suo vantaggio sugli ospiti chiudendo sul 73-47.