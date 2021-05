Litorale: la Beach Arena sarà presto realtà

La mozione urgente presentata dal consigliere Giovanni Pasqualino (Lega) approvata in Consiglio comunale il 13 ottobre scorso con la quale si chiedeva la realizzazione di una Beach Arena già dalle prime scadenze delle concessioni arenili, ha portato i suoi frutti e da qualche giorno la denominata Spiaggia 2 è stata aggiudicata e potrà ospitare la struttura come previsto dallo stesso bando.

“Ho avuto modo di parlare - ha detto Pasqualino - con gli aggiudicatari del bando nella persona del Marco Lo Cicero della Pubblica Assistenza il quale mi ha confermato che ha da subito dato apertura alle società sportive e che sta nascendo un percorso con la nostra Pisa Soccer, squadra che porta in alto il nome della nostra città che ricordo milita in Serie A. Ci tenevo molto a questo bando perché è proiettato verso una ripartenza positiva post covid del nostro litorale. La mia mozione - prosegue il consigliere della Lega - nasce per dare alle società che svolgono gli sport da spiaggia una casa sul nostro litorale evitando il trasporto di sabbia su gomma magari a Fornacette come avveniva negli scorsi anni, ma anche per importare un turismo sportivo che da anni ormai anima diverse città turistiche italiane e che sappiamo ad oggi rappresenta un evidente mezzo di attrazione in grado di incidere fortemente in maniera positiva sull'economia di un territorio. Come già ho affermato in diverse occasioni e anche in Consiglio comunale, negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale a livello mondiale, il fenomeno degli sport da spiaggia: beach volley, beach tennis, beach soccer, cosa questa che prevede l’organizzazione di tornei e campionati di livello nazionale e internazionale”.