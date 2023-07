Coppa Toscana Beach Bocce: tappa a Marina di Pisa

L'attività del beach bocce proposta dalla Federazione Italiana Bocce della regione Toscana entra nel vivo: già sette sono state le tappe del Circuito di gare della Coppa Toscana Beach Bocce 2023, che hanno toccato diverse province della Toscana per poi concentrarsi nelle spiagge dei litorali, da Massa fino a Grosseto.



"Dopo la gara di apertura disputata al Beach Space di Pisa (presso il Cus Pisa) - spiega il consigliere regionale Carlo Lazzeroni, responsabile regionale del Beach Bocce - abbiamo toccato infatti le città di Pistoia, Grosseto ed Arezzo, dove le bocciofile hanno creduto nella proposta del Beach Bocce, preparando dei campi di sabbia accanto ai propri bocciodromi. Da giugno sono poi iniziate le gare 'classiche' sulle spiagge dei vari lidi delle spiagge toscane. La novità di quest'anno è che ogni gara dà dei punteggi per la Coppa Toscana, impegnando gli atleti che vogliono, in un'intensa attività che da marzo arriverà fino ad autunno. E domenica 30 luglio, il circuito farà tappa al Bagno Impero di Marina di Pisa, che ospiterà una gara individuale, valevole per acquisire i punti della Coppa e per partecipare ai campionati regionali e nazionali".



"A settembre, anche il Bagno Lomi ospiterà una delle gare della Coppa Toscana. La sfida di organizzare un vero e proprio circuito di gare, che stimolasse i partecipanti a spostarsi e affiancarsi ai classici frequentatori del gioco 'della domenica' pare quindi pienamente superato - prosegue Lazzeroni - una ventina saranno le gare organizzate dalla Fib Toscana questa stagione, record assoluto per un movimento in costante crescita. E una risposta positiva arriva dagli appassionati pisani di questa disciplina, veri protagonisti in classifica: a guidarla infatti è proprio il pisano Igor Santerini (seppure iscritto alla Bocciofila Pistoiese), davanti al compagno di squadra, il pistoiese Giordano Pini. Nei primissimi posti anche il pisano Daniele Gennai (Bagno Impero) e il livornese Antonio Palumbo (Bagno Lomi). Nei primi dieci della classifica anche la giovanissima Agnese Casini (prima tra le donne) e Andrea Mattonai (entrambi dell'Asd Pisa Bocce)".