Parte da Pisa il Beach Bocce Tour della Toscana

Il Beach Space di Pisa organizza per oggi, domenica 26 marzo, a partire dalle ore 9.30 la prima tappa del circuito toscano di Beach Bocce. La società guidata da Stefano Tuccinardi, con sede presso gli impianti del Cus Pisa e affiliata alla Federazione Italiana Bocce dallo scorso anno, apre la stagione toscana 2023 del Beach Bocce.Quindici le coppie iscritte, di cui due provenienti da fuori regione (dalla riviera romagnola, dove il Beach Bocce è molto diffuso)."Ma anche nelle nostre coste, anno dopo anno, spiega Carlo Lazzeroni - consigliere regionale Fib e responsabile toscano del Beach Bocce - stiamo notando un crescente e spontaneo avvicinamento al gioco delle bocce su spiaggia, da parte anche di nuovi e giovani appassionati. E dopo la crescente attività ufficiale svolta in questi anni anche in Toscana, come Federazione Italiana Bocce, per questa stagione abbiamo pensato di organizzare un vero e proprio circuito di gare, con una relativa classifica, che porterà i vincenti delle singole gare svolte e i primi classificati del circuito a competere per vincere i campionati regionali, che si svolgeranno a fine agosto, primi di settembre a Viareggio, e i campionati italiani, che si svolgeranno a settembre, con sede ancora da definirsi".