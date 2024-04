L'Under 14 del Bellaria Rugby vince un torneo in Francia

"Abbiamo vinto una Coppa, ma soprattutto abbiamo imparato che i valori del rugby, come rispetto, uguaglianza, amicizia, umiltà, sostegno, sono uguali per tutti, in qualsiasi posto e in qualsiasi nazione". E' il passaggio di una lettera che i giocatori dell'under 14 del Bellaria Rugby hanno scritto dopo la vittoria in terra francese, nell'ambito di un torneo internazionale andato in scena alcuni giorni fa nell'area parigina.

La squadra è stata ricevuta in Comune, con l'amministrazione che, oltre a complimentarsi per il successo ottenuto, ha condiviso l'obiettivo di ospitare, nei prossimi anni, un evento sportivo di caratura importante, che possa radunare giovani rugbisti da tutta Europa proprio a Pontedera.

Il torneo vinto dalla Bellaria si è svolto nel fine settimana del 6 e 7 aprile, con i ragazzi, partiti da Pontedera, che sono stati ospiti delle famiglie francesi e hanno potuto conoscere i coetanei, arrivati da vari Paesi, con un allenamento congiunto che si è svolto prima della disputa della competizione.

Nel periodo compreso tra primavera e inizio estate il Pontedera Bellaria Rugby, realtà nata nel 2007 e attorno alla quale gravitano circa 300 persone, sarà impegnato con tornei in varie zone d'Italia, coinvolgendo tutte le categorie, dalle under 6 fino agli adulti.