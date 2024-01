Buon compleanno XXV Maratona di Pisa, apertura iscrizioni per una storica edizione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Un quarto di secolo, nozze d’argento per la Maratona di Pisa che domenica 15 dicembre 2024 festeggerà la 25^ edizione. Dietro le quinte, 1063AD SSDARL, società organizzatrice dell’evento, è già in fermento, complici le emozioni ancora a fior di pelle dell’ultima edizione del dicembre 2023, quando 2800 cuori hanno battuto all’unisono sotto lo sguardo attento della Torre Pendente. LE GARE – Sarà una storica e attesissima edizione di una delle principali maratone italiana, confermatissime al via domenica 15 dicembre le due distanze competitive: maratona 42,195km su percorso misurato AIMS-World Athletics e Fidal, Pisanina Mezza Maratona 21,097km, che da questa edizione entra a far parte delle mezze maratone omologate dalla Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera). Per gli amanti delle camminate e corse non competitive confermata anche la 4 Miglia Family Run. “Maratona di Pisa è per noi una compagna di vita, andando a ritroso, negli anni l’abbiamo vista crescere, tanta la soddisfazione e i frutti raccolti. Da oggi inizia un nuovo capitolo che quest’anno ha un sapore ancora più carico di significato perché festeggeremo un compleanno importante, il 25esimo anno è qualcosa di speciale. Stiamo preparando tante novità che sveleremo durante il lungo percorso di avvicinamento, siamo fiduciosi che tanti runner non vorranno perdere questa grande occasione, Pisa sarà ancora una volta l’ultima grande maratona internazionale dell’anno” – il pensiero di Simone Ferrisi, Presidente di 1063AD. P



ROMOZIONE – Cominciano il 25 gennaio i preparativi per festeggiare la 25^ edizione, gli organizzatori hanno scelto di aprire le iscrizioni in questa data simbolica proprio per sottolineare questa speciale ricorrenza. Per 25 giorni, dal 25 gennaio al 18 febbraio sarà possibile iscriversi con la tariffa ridotta del 15% rispetto alla prima quota. Ancora simbolismo giocando con il numero 25, questa volta per la tariffa dei gruppi da 25 che avranno in omaggio ben tre iscrizioni per la maratona. Infine, non poteva mancare un premio speciale per chi compie 25 anni che potrà usufruire della tariffa ridotta del 15% fino alla data di chiusura delle iscrizioni. Le iscrizioni sono aperte sul sito,

CLICCA QUI. Primo cambio tariffa il 25 giugno 2024.