Calcio a 5 serie C2: il Cus Pisa espugna Massa

Grande prestazione dei ragazzi del Cus Pisa Calcio a 5 Maschile che fanno bottino pieno in una trasferta difficile e insidiosa come quella di Massa nel campionato di serie C2.

Match in controllo già dai primi minuti, con una doppietta di Barbieri seguita da un goal di Garcea che chiude il primo tempo sullo 3-0 a favore degli universitari. L'atteggiamento dei ragazzi non muta nel secondo tempo, che dopo il thè caldo, si portano in breve tempo sullo 0 a 5 prima con Nannicini e successivamente con un goal di pregevole fattura di Umalini. Pronta la reazione degli avversari che si portano sul 5-2. Ma i gialloblù non ci stanno e si portano sul 7 a 2 ancora con Umalini e Nannicini. Avversari che sul finale segnano due gol per provare a riaprire la partita, ma ormai è tardi.

MASSA C5 - CUS PISA 4-7

Cus Pisa: Salvetti, Amanati, Barbieri, Capozza, Carmignani, Casarosa, Costanzo, Fusari, Garcea, Nannicini, Umalini D Allenatore Dario Umalini

Reti: Barbieri 2, Garcea; Nannicini 2, Umalini D. 2.