Calcio, il Fornacette si affilia al Torino dalla stagione 2021-22

La società Fc Fornacette dalla stagione calcistica 2021-22 sarà affiliata al Torino Calcio. L'accordo è stato raggiunto con la società granata per le prossime tre stagioni. "Un accordo sportivo completo dove la condivisione di metodologie, gestione attività motoria, gestione gruppi, rapporti con le famiglie e scouting di nuovi piccoli atleti, saranno al centro del progetto in un continuo scambio di informazioni con una storica realtà del calcio italiano che ci ha fatto sentire a casa fin da subito - afferma Luca Baldi, presidente dell'Fc Fornecette - grazie alla competenza dello staff Fornacette, al nostro centro sportivo e alla nostra macchina organizzativa, questo sodalizio con il Torino Academy renderà ancora più competitiva la nostra società e i suoi tecnici".

Oltre al presidente rossoblu Luca Baldi allo Stadio Olimpico Grande Torino erano presenti per la scuola calcio e il settore giovanile del Fornacette gli altri componenti dello staff tecnico prescelti per questa importante partnership: Aurelio Ciraudo, Francesco Buoni, Pierpaolo Gozzoli e Leonardo Mattiello. Aurelio Ciraudo sarà il responsabile scouting ed avrà il compito di visionare per il Torino Academy i ragazzi della scuola calcio e settore giovanile del Fornacette e i ragazzi del nostro territorio, andando a segnalare al team scouting granata, i migliori talenti grazie ai due raduni che il Fornacette organizzerà al centro sportivo "Masoni" e a tre selezioni che saranno organizzate a Torino.

"L’accordo è stato preso con persone che gà conoscevamo, ci sarà da lavorare tanto. Il Torino ci ha fatto sentire a casa e inoltre il nostro staff ed il loro sono uniti da una grande voglia di fare bene", ha affermato Ciraudo. Francesco Buoni sarà il responsabile organizzativo del progetto Torino Academy a contatto diretto con Teodoro Coppola, il management del Torino Academy, per coordinare tutte le attività del Fornacette a livello organizzativo. Dagli eventi Torino Academy, agli incontri dei funzionari del Torino, alle trasferte a Torino fino agli incontri con le famiglie, Francesco sarà un punto di riferimento del progetto granata.

"Con grande soddisfazione abbiamo ricevuto questo invito dal Torino - afferma Buoni - non sarà un collaborazione basata sul marchio, ma di qualità per arricchire il nostro bagaglio tecnico di conoscenze e arricchire anche la nostra società. La trasferta a Torino ci ha dato modo di respirare aria di Serie A e capire che questo accordo deve essere il punto di partenza per un nuovo traguardo". Pierpaolo Gozzoli, responsabile tecnico del settore giovanile, sarà il referente tecnico del progetto Torino Academy. Pierpaolo gestirà e trasferirà le metodologie di lavoro dei mister della scuola Calcio e settore giovanile del Fornacette, in base al format richiesti dalla società granata. Un confronto tramite visite al centro sportivo, visite a Torino e webinar in un costante interscambio di informazioni fra lo staff tecnico fornacettese e lo Staff Torino Academy. "C’è tanta voglia di iniziare questa importante collaborazione. Fra i tanti progetti, questo è la ciliegina sulla torta, che va a racchiudere gli sforzi e gli investimenti fatti dalla nostra proprietà per accrescere il valore dell’Fc Fornacette".

Leonardo Mattiello, sarà il referente per la società granata all’interno del Fc Fornacette per la sezione motoria dei ragazzi rossoblu, che coordinandosi e confrontandosi con l’equipe del Torino Academy metterà competenza e soprattutto controllo intervenendo per migliorare le performance degli atleti all'interno della Flab. "Metterò a disposizione la mia professionalità per questo importantissimo progetto. Ringrazio il presidente Luca Baldi per avermi affidato questo importante incarico". Per eventuali info e chiarimenti sul progetto contattare Aurelio Ciraudo al numero 3664531521.